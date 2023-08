Area Liberale: "Verdi divisi"

Anche ‘Area Liberale’ si schiera contro la cementificazione del parco di Largo Corelli e parla di una ‘spaccatura’ interna all’elettorato dei Verdi lughesi che sarbbe stata causata dalla vicenda. Lo spunto è una nota diffusa nei giorni scorsi dai Verdi in cui venivano rivendicati risultati ottenuti dal partito in città, fra i quali il nuovo parco pubblico nell’area ex tamburello, i nuovi mille alberi messi a dimora nel territorio e l’aumento della percentuale della raccolta differenziata.

"Il portavoce dei Verdi lughesi, Gabriele Serantoni, ha tentato una disperata difesa d’ufficio dell’assessore con delega all’Ambiente, Maria Pia Galletti, indicata dai Verdi lughesi all’indomani delle elezioni comunali del 2019, per entrare a fare parte della Giunta del rieletto sindaco Davide Ranalli – punge Giulio Drei, capolista di Area Liberale, lista intenzionata a presentarsi alle prossime amministrative –. Questo tentativo di difesa dell’assessore e del suo operato, non avrà vita facile perché dovrà fare i conti con una spaccatura, già in atto nell’elettorato dei Verdi lughesi, dove esponenti storici del movimento, come Angelo Ravaglia, hanno dichiarato, pubblicamente, che la costruzione della nuova scuola materna Filastrocca nell’area verde di Largo Corelli, ‘è una scelta urbanistica sbagliata’. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Davide Ranalli, - prosegue Drei - va avanti sorda ad ogni osservazione avanzata dai residenti nella zona dell’area verde di Largo Corelli, peraltro messi al corrente delle decisioni assunte a cose già fatte, in spregio al percorso di preventiva informazione e discussione che dovrebbero svolgere le Consulte di decentramento".

Per Drei sono funzioni di informazione, riguardanti i progetti e gli investimenti che vengono realizzati nel territorio di competenza della Consulta, "che dovrebbero essere alla base del rapporto fra chi governa e i cittadini". Il progetto dello spostamento della materna Filastrocca dalla attuale sede, a fianco del liceo scientifico, prevede il raddoppio della utenza attualmente servita di 70 bambini, per passare a 140. "È fin troppo chiaro che il progetto urbanistico, commissionato sulla base dell’ampliamento della nuova materna Filastrocca, come possibile posizionamento aveva, già da tempo, un unico nome e cognome, quelli dell’Area verde di Largo Corelli, con buona pace di chi abita nella zona e dell’abbattimento di 22 pioppi cipressini trentennali". Infine Drei pone l’accento sulla condizione del verde a Lugo e sul decoro. "Ovunque ci sono rifiuti buttati a fronte di una manutenzione da rivedere – conclude. "Serve un cambio di passo".

Monia Savioli