Area pedonale in centro a Lugo, 2.714 multe

I varchi che a Lugo delimitano la zona Apu – sigla che definisce le aree pedonali urbane – non perdonano. Nel mese intercorso dal 15 agosto al 15 settembre le sanzioni elevate sono state complessivamente 2.714, suddivise fra le 225 di piazza Trisi, le 186 di via Vaccari e le 2.303 prodotte dai varchi posizionati in corso Matteotti e piazza Baracca che coprono lo stesso tratto stradale. L’importo chiesto per ognuna è pari a 83 euro, ridotti a 58,10 centesimi se pagati nell’arco dei cinque giorni. Un gettito in entrata per le casse comunali che, nelle migliori delle ipotesi – supponendo che tutti abbiano pagato immediatamente la tariffa scontata – si traduce per i contribuenti in un esborso globale pari a 157.684,4 euro.

"Immaginavamo che all’inizio ci sarebbero stati ancora molti passaggi – commenta la sindaca Elena Zannoni –. Il nostro obiettivo è ridurli al minimo, quindi dopo le prime settimane abbiamo ricominciato a mettere la transenna in piazza Baracca per rendere ancora più chiara la chiusura del tratto. Quello che sinceramente ci stupisce è la quantità elevata di ingressi da piazza Trisi e via Vaccari, che sono pedonali per tutta la settimana da molto tempo e dentro le quali, le persone, ma soprattutto bambini, anziani e disabili, devono poter girare in assoluta sicurezza. Speriamo che le prime sanzioni siano un deterrente e che in poco tempo si azzeri questa abitudine sbagliata".

I varchi che rilevano i passaggi non consentiti nelle zone pedonali sono entrati in funzione a inizio luglio, dopo un periodo di prova avviato a maggio, e delimitano l’area compresa fra il tratto finale di corso Matteotti, a partire dall’intersezione con via Pisacane, e la parte della stessa piazza Baracca che arriva fino a via Magnapassi, interdetta al traffico veicolare dalle 19.30 del venerdì alle 24 della domenica.

La scelta, criticata dalle forze di opposizione, che comprendono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Area Liberale, è stata fatta oggetto di una raccolta firme proposta per eliminare i varchi, che sta continuando ad attirare adesioni.

"Appena concluderemo la raccolta – spiega il coordinatore di Fratelli d’Italia, Gian Marco Grandi – procederemo in consiglio comunale per chiedere all’Amministrazione di rivedere la scelta". Le firme raccolte al momento sono oltre un migliaio. I moduli da sottoscrivere, disponibili nei banchetti organizzati in piazza, sono stati distribuiti anche alle attività commerciali delle strade chiuse nei weekend che, già all’entrata in funzione dei varchi, lamentavano una flessione delle vendite pari al 30%.

Monia Savioli