Area pedonale, via all’allargamento

"Faenza al passo giusto". E’ questo il claim della campagna informativa che presenterà agli utenti del centro storico le novità riguardo alla mobilità che interverranno a breve a Faenza. Novità, e conferme, illustrate ieri a Palazzo Manfredi, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte gli assessori Luca Ortolani e Massimo Bosi, il vicesindaco Andrea Fabbri, la dirigente del settore ‘Smart City’ dell’Urf Nadia Carboni e il manager dell’area cittadina Giuseppe Lombardo. Dopo la sperimentazione dei mesi scorsi sono state istituite definitivamente le zone pedonali in via Pistocchi, vicolo Pasolini, via Bertolazzi, corso Mazzini fino a via Fanini, via Torricelli fino a via Zuffe, vicolo Sant’Antonio, via Marescalchi e via Barilotti, estendendo così l’area pedonale immediatamente limitrofa a piazza del Popolo. Nel mese di aprile inoltre entreranno in funzione i quattro varchi Ztl installati a dicembre in via Santa Maria dell’Angelo, in via XX Settembre, in corso Saffi e in via Pascoli, la cui attivazione sarà preceduta anche dalla presenza fisica della Polizia Locale, con il compito di vigilare sul rispetto dei divieti e indirizzare gli automobilisti verso percorsi alternativi. Seguirà infine la revisione del disciplinare che regolamenterà tutte le novità introdotte in tema di permessi, accessi alla Ztl, estensione degli orari per residenti e commercianti, e delle opportunità di parcheggio, in entrambe le zone esistenti, per chi risiede nelle aree pedonali. Proprio per venire incontro alle esigenze dei residenti saranno istituite inoltre delle aree di parcheggio, delimitate da strisce gialle, riservate esclusivamente a chi risiede in centro ed è titolare di abbonamento. I nuovi stalli saranno ricavati lungo via XX Settembre nel tratto tra via Naviglio e corso Garibaldi, in via Severoli tra via Zanelli e via Pistocchi e in via Nazario Sauro.

Circa 35 posti, a quanto affermato. Il lavoro svolto dell’Ente in questi mesi è stato finalizzato "a migliorare l’accessibilità al centro storico e tenere insieme le esigenze di cittadini, attività e soggetti culturali – ha spiegato l’assessore Ortolani –. Abbiamo cercato di dare delle risposte senza modificare la Ztl per estensione ed orari". La Ztl infatti rimarrà tale e quale. "Esiste dal 1993 – ha precisato l’assessore –, e le regole di accesso non sono state mai modificate nemmeno con l’introduzione del piano sosta dieci anni fa".

Complessivamente, da quando è iniziata la sperimentazione dei varchi Ztl, sono stati rilevati circa 3500 passaggi quotidiani di veicoli in centro storico, di cui ben oltre mille passaggi in media li hanno totalizzati i varchi posizionati in via Santa Maria dell’Angelo, e quello posizionato in via XX Settembre. Per il vicesindaco Fabbri "fondamentalmente non ci sono grandi cambiamenti rispetto al passato. L’obiettivo è avere un centro storico attrattivo, e il rispetto delle regole è un primo passo fondamentale". I prossimi mesi saranno destinati all’informazione, e consentiranno a residenti, lavoratori e sommariamente a tutte le categorie previste, compresi i corrieri, di provvedere alla regolarizzazione dei permessi attraverso il Movs.

Damiano Ventura