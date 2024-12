Area per fare sport attrezzata e digitale

Un’area attrezzata digitalizzata per promuovere lo sport e la salute. Brisighella aderisce così al progetto ’Sport di tutti’ di Sport e Salute S.p.A., società dello Stato per promuovere sani stili di vita. L’iniziativa sarà presentata oggi dalle 12 nell’area verde di via Zaccagnini 1, dove si trova l’area attrezzata digitalizzata. Su ogni attrezzo ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento attraverso un qr code. Il Comune ha dato in adozione l’area alla società sportiva Gdm Italiana Centro Italia.