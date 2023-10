Area Samaritani, spazio alle idee

"L’Amministrazione comunale ha scelto di destinare l’area pubblica a usi sociali, aggregativi o educativi e vuole coinvolgere la cittadinanza in un percorso di co-progettazione delle nuove attività che potranno essere qui svolte". Sono le parole del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, alla vigilia dell’avvio di ‘Spazio alle idee!’, il percorso partecipato di rigenerazione dell’area Samaritani: oggi, nell’area verde di via Samaritani, si terrà la presentazione del percorso attraverso cui cittadini e associazioni decideranno cosa realizzare in questo spazio urbano. Alle 16.30 ci saranno animazione e merenda per bambini, mentre alle 17.30 si terrà il lancio dell’iniziativa assieme con la giunta comunale. A coadiuvare i cittadini in questo percorso sarà la cooperativa sociale Villaggio global.

Lu.Sca.