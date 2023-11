Area Samaritani, un laboratorio

A palazzo Marini di Alfonsine, stasera alle 20.30 si tiene il primo dei due laboratori di co-progettazione in cui verranno rielaborate le idee pervenute, attraverso il modulo online disponibile sul sito del Comune, nell’ambito di ‘Spazio alle idee!’, il percorso partecipato di rigenerazione dell’area Samaritani. Nell’area Samaritani sorgeva fino a qualche anno fa l’omonima scuola materna, che venne demolita perché non più adeguata da un punto di vista strutturale, sismico, energetico e per bonifica di materiali.