Area Samaritani, una festa per presentare le proposte dei cittadini per la rinascita

Tra il 2023 e lo scorso febbraio l’Amministrazione comunale di Alfonsine ha coinvolto la cittadinanza nel percorso partecipativo ‘Spazio alle idee!’, con lo scopo di elaborare una serie di proposte tramite le quali riportare a nuova vita l’area Samaritani, che non viene utilizzata da diversi anni, dopo la demolizione della scuola materna che vi era ubicata. Il percorso si concluderà oggi pomeriggio con una festa finale. A partire dalle 16.30, proprio nell’area di via Samaritani attualmente vuota, saranno presentate le sei proposte avanzate dai cittadini nei mesi scorsi. Il pomeriggio vedrà inoltre momenti di svago per grandi e piccini, per tornare a rivivere l’area stessa: la possibilità di godere di un picnic all’ombra degli alberi con merenda e stuzzichini offerti, mentre i bambini e le bambine potranno liberare la propria manualità creativa attraverso un laboratorio di costruzione del giocattolo con materiali di riuso tenuto dall’associazione Lucertola Ludens. Utilizzando materiale di recupero e facendo ricorso a semplici strumenti, i bambini potranno costruire ottimi e durevoli giocattoli che stimolano la creatività ludica e motoria, oltre a trovare sul posto anche altri punti di interesse ludico predisposti per l’occasione.

Tornando a ‘Spazio alle idee!’, la Giunta alfonsinese nei mesi scorsi ha deciso di destinare l’area a usi sociali, aggregativi o educativi e ha incaricato le operatrici di Villaggio Globale coop.soc. di coinvolgere la cittadinanza nel percorso di co-progettazione delle nuove attività che potranno essere qui svolte. Attraverso un questionario online e alcune iniziative dal vivo, è stato possibile raccogliere in totale 77 idee che sono state poi elaborate durante sette laboratori partecipativi, cinque dei quali rivolti ai ragazzi e alle ragazze alfonsinesi tra i 10 e i 14 anni. L’elaborazione delle idee ha portato alla produzione di sei diverse proposte, che saranno presentate alla comunità domani in occasione della festa finale e successivamente pubblicate sul sito del Comune. I risultati del percorso saranno consegnati all’Amministrazione affinché siano espletate le opportune valutazioni di sostenibilità e si individui la proposta (o gli elementi provenienti da proposte diverse) più adatta a essere effettivamente realizzata e che risponda maggiormente ai bisogni della comunità.

