Area Sismica arriva a Lido di Savio. Nuova rassegna dal 24 ottobre

La trentaseiesima stagione live di Area Sismica si apre con un’importante novità, non riguardante l’offerta musicale, che seguirà le stesse politiche usate da sempre, ma il luogo in cui si svolgeranno i concerti. Le rassegne di Musiche extra-ordinarie e Musiche inaudite, infatti, saranno ospitate al Bagno Lupo di Lido di Savio (viale Romagna 323), e lo stabilimento balneare sarà la nuove sede del centro culturale.

"Non è stato facile separarsi da Rivaldino in Monte (in provincia di Forlì, ndr), dove siamo stati negli ultimi venticinque anni – spiega il direttore artistico di Area Sismica, Ariele Monti –, ma il cambio di sede non significa necessariamente un cambio di anima. È un passaggio accolto con entusiasmo sia dai musicisti già coinvolti nella programmazione futura sia dall’amministrazione del Comune di Ravenna. La nostra è un’attività che, pur nata e cresciuta in un piccolissimo centro, ha saputo proporre programmi, festival e rassegne paragonabili a quelli dei grandi festival europei. Area Sismica ha sempre scelto un percorso senza compromessi, evitando di piegare le scelte per un facile consenso o inseguendo eventi civetta. E questa coerenza alla lunga ha pagato e ci permette oggi di celebrare trentasei anni di attività, un traguardo raro, un percorso incredibile, per come è nato e per come si è dipanato".

"Siamo felicissimi che arrivino nel nostro comune le attività di Area Sismica – aaerma l’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia –, che vanno anche ad arricchire l’offerta culturale di un territorio come quello di Lido di Savio, a volte fuori dai circuiti della grande cultura". Per inaugurare questo nuovo percorso della sua storia, Area Sismica ha organizzato la nuova rassegna ’Derive Fest’, con tre giorni di musica live al Bagno Lupo. Si parte venerdì 24 alle 21.30 con il trio svedese Fire!, composto dal sassofonista Mats Gustafsson, il bassista Johan Berthling e il batterista Andreas Werliin, che proporranno musiche jazz e rock. Sabato 25, invece, dalle 18 si esibirà il duo eKPYrotic formato da Mirco Ballabene (contrabbasso e elettronica) e Massimiliano Furia (percussioni) e con forte vocazione elettronica.

Infine, domenica 26, sempre alle 18, sarà il turno del collettivo afro-norvegese-statunitense The Young Mothers, una formazione che mescola al suo interno generi e linguaggi diversi, come jazz sperimentale, hardcore punk, hip pop militante, noise rock e spoken word. Il gruppo è composto da Stefan Gonzalez (voce e percussioni), Jonathan Horne (chitarra elettrica), Jason Jackson (sax tenore), Frank Rosaly (batteria) e Jawwaad Taylor (Mc, tromba e elettronica).

"Non abbiamo ancora definito la stagione invernale – aggiunge Monti - ma dovrebbe partire a metà novembre e terminare ad aprile o maggio". Inoltre, durante i live del festival sarà possibile cenare al Bagno Lupo (3456638289). I biglietti per la serata del venerdì e domenica costeranno 20 euro, mentre per l’ingresso del sabato il prezzo sarà di 15 euro. L’abbonamento alle tre serate è di 40 euro. Info e biglietti: www.areasismica.it. Jacopo Ceroni