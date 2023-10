Area sul palco

In occasione del 50° anniversario di “Arbeit Macht Frei”, uno degli album più influenti della storia della musica italiana, AREA – Open Project (Claudia Tellini – voce, Stefano Fariselli – sassofoni ed EWI, Patrizio Fariselli – synth e pianoforte, Marco Micheli – basso e Walter Paoli – batteria), capitanati da Patrizio Fariselli, fondatore insieme a Demetrio Stratos degli AREA, propone per la prima volta in versione integrale questo album fondamentale. Appuntamento domani sera al Teatro Socjale in via Piangipane 153, a Piangipane. Per l’occasione Fariselli ha curato nuovi arrangiamenti e orchestrazioni del capolavoro della band per far riascoltare al pubblico alcuni brani senza tempo come “L’Abbattimento dello Zeppellin”, “240 km da Smirne”, senza dimenticare “Luglio, agosto, settembre (nero)”. Inizio alle 21.30.