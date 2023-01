Area Vasta, esperienza che necessita di modifiche importanti

Ho avvertito il bisogno di chiedere un Consiglio comunale straordinario sul grande tema della sanità e su diversi suoi aspetti critici. È innegabile che, ormai dopo diversi anni di Area Vasta, vi sia l’esigenza di apportare alcune significative modifiche, anche perché tale esperienza non è stata seguita né in altre zone della Regione né a livello nazionale. La sanità deve costantemente stare il più possibile vicino al cittadino e rientra tra i compiti precipui della politica locale il diritto di esercitare il proprio ruolo in tale difficile ambito. La sanità, peraltro, sta attraversando una fase di reale difficoltà: da uno stato problematico dovuto a scarsità di risorse (non dimentichiamo, poi, che i Romagnoli pro-capite ricevono finanziamenti inferiori rispetto agli Emiliani), alla chiusura dei piccoli ospedali e alla chiusura di vari Pronto Soccorso, alla mancanza di medici, alla carenza di infermieri per una non adeguata programmazione a livello nazionale. Si respira una grande incertezza in proiezione futura, acuita da troppe situazioni non definite. Teniamo ben presente, inoltre, come la nostra comunità sia una delle più “vecchie” a livello europeo, con tutte le varie conseguenti problematiche; manca, poi, una seria ristrutturazione della medicina del territorio, che costringe a confrontarsi con elementi e dati assai preoccupanti: in Emilia – Romagna un terzo degli anziani ricoverati rimane in media ospedalizzato 7 giorni in più proprio per carenza di assistenza territoriale, con costi extra che superano i 135 milioni di euro. Auspicando che la Regione provveda a finanziare in egual misura gli emiliani e i romagnoli, occorre restituire il corretto potere di controllo ai Consigli comunali, riaprire ed agevolare l’accesso alle Università, potenziare il nostro ospedale S.Maria delle Croci. Si tratta di obiettivi di non di facile raggiungimento, almeno nel breve periodo, ma sono inderogabili, per evitare di avere una sanità rigorosamente divisa tra “poveri” e “ricchi”, e i nostri sforzi devono anche essere diretti a contrastare le complesse situazioni in cui versano gli anziani non autosufficienti, costretti, se non trovano posto nelle strutture accreditate, a pagare rette assai elevate e non alla portata di tutti. Il pensiero corre alla realtà di ieri, alle famiglie patriarcali, che provvedevano direttamente alla cura dei nonni, e anche all’ opera meritoria di personaggi della nostra città come Don Lolli. Dobbiamo difendere la sanità pubblica con particolare riferimento ai più fragili.

Daniele Perini, capogruppo comunale Lista

de Pascale sindaco