Area verde, strade e parcheggi. Nuova vita per il comparto Cilea

Partiranno entro la primavera i lavori per realizzare il progetto di valorizzazione del comparto Cilea, in fondo a via Olindo Guerrini, che permetterà di completare l’assetto urbanistico della zona. I soggetti privati, a fronte della realizzazione di immobili di pregio, oltre alle opere di urbanizzazione previste dal progetto (strade, parcheggi e aree verdi ombreggiate) realizzeranno un parco pubblico attrezzato di oltre tremila e 500 metri quadri, di cui beneficerà l’intera collettività, dotato di zone gioco per i bambini, nuove alberature, sentieri con materiali ecosostenibili. "Una importante operazione – spiega l’assessora con delega all’urbanistica Michela Brunelli – che fa parte di un fermo dal 2010 in una zona di pregio. Ora dei proprietari si sono radunati presentando una bellissima proposta. Si inizierà entro primavera con la realizzazione dei sottoservizi e del manto stradale, e poi si avanzerà con i lotti. L’abbattimento di alcuni alberi sarà compensato con la piantumazione di nuovi alberi a cui si aggiungerà, appunto, la nuova area verde di oltre 3500 metri quadri".

I primi interventi che verranno realizzati riguardano le opere di urbanizzazione, in particolare due parcheggi pubblici e strade di collegamento. Verranno pertanto abbattuti alcuni alberi come pioppi, salici e aceri, che si trovano in precarie condizioni e a fine vita. A fronte di questi abbattimenti verrà realizzato un nuovo viale alberato, con la piantumazione di circa trenta alberi ad alto fusto. Garantita poi la salvaguardia dei pregiati olmi siberiani presenti nella zona, oltre ad altri alberi.

