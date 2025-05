Aree allagabili: ecco il piano per il Faentino

Faenza, 22 maggio 2025 – Una corona di aree allegabili e casse d’espansione che circonda la città, facendone, in corrispondenza delle future inevitabili allerte rosse, una sorta di piccola Chioggia avvolta dalla laguna per tre lati su quattro.

Il fiume Lamone nell'alluvione del 2024: via Vincenzo Cimatti (foto Tedioli)

Il piano anticipato da de Pascale lo scorso 16 maggio ai comitati arrivati nelle torri della Regione per consegnare 20mila firme raccolte tra gli alluvionati disegna l’inizio di una rivoluzione nell’assetto del territorio che ha un solo precedente, uguale e contrario, e cioè le bonifiche che prima in epoca pontificia e poi nel Novecento sottrassero chilometri quadrati di Romagna alle acque per farne aree agricole e borghi.

Ora la direzione, resa obbligata dalla crisi climatica, va nel senso opposto: sarà la terra a lasciare spazio alle acque, in maniera quanto più possibile controllata, per evitare che i fiumi invadano e distruggano città e campi come avvenuto nel 2023 e nel 2024.

Si tratterà di ridare ai corsi d’acqua, in un contesto di fitta urbanizzazione, l’aspetto che avevano un tempo, e che oggi conserva praticamente solo il Tagliamento, in Friuli: un fiume dotato di un ampio alveo in cui dare sfogo alle proprie piene. Faenza è la città che per prima cambierà volto, ma non è l’unica: quello presentato da de Pascale per il Lamone e il Marzeno è solo il primo capitolo di un piano che punta alla messa in sicurezza di tutti i ventitré fiumi esondati nel 2023.

Sarà a sud, in direzione dell’Appennino, che il prima e il dopo diventeranno più evidenti: all’area di tracimazione che il Comune sta realizzando a est del Marzeno se ne aggiungerà infatti una posta alla confluenza tra Marzeno e Lamone, e una a ovest di quest’ultimo, nelle prossimità dell’Orto Bertoni e del cimitero (queste ultime due assommano a un totale di cinquanta ettari, che supera quota sessanta considerando anche l’area di tracimazione di via Cimatti).

Si tratta di terreni già pesantemente alluvionati, che ancora oggi si presentano di colore più chiaro, come visibile dai satelliti, proprio per via del fango disseccatovisi al di sopra. Una fascia di terre agricole destinate ad ospitare le acque in occasione delle allerte rosse (le proprietà saranno infatti acquisiti da Comune e Regione) che si estende a sud della città per quasi 180 gradi della sua circonferenza ideale, dal cimitero del Commonwealth a quello monumentale di viale Marconi.

E non è tutto: oltre alle casse previste in direzione dell’Appennino, anche qui a servizio di Marzeno e Lamone, per un totale di cento ettari, un’ulteriore area allagabile sorgerà nelle campagne a nord della città, a una latitudine intermedia tra Faenza e Reda, sulla sinistra oppure sulla destra idrografica del Lamone.

Significa che in occasione delle inevitabili future allerte rosse (i fenomeni estremi realisticamente non accenneranno a diminuire) Faenza si presenterà letteralmente circondata dai bacini idrici, ciascuno dotato di un proprio sistema di svuotamento: il reticolo consortile per le aree allagabili, un sistema di chiuse per le casse d’espansione, un meccanismo di pompaggio per l’area di tracimazione. Basteranno? L’obiettivo della Regione è costruire, metri cubi alla mano, sistemi di protezione che reggano l’urto di un’alluvione fuori scala come quella del 2023: non è dunque escluso che altre opere possano vedere la luce oltre a quelle già programmate.