"Aree artigianali, progetti fermi da tempo"

In tema di lavori pubblici intervengono le opposizioni in consiglio comunale per solleticare la necessità di alcuni interventi e chiedere chiarimento in merito a lavori programmati. Inizia la Lega di Cervia con un ordine del giorno dedicato alla realizzazione di un sottopasso ferroviario in viale Giuseppe Di Vittorio. I consiglieri Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari spiegano "che viale di Vittorio è una delle arterie principali in entrata ed uscita da Cervia, soprattutto per il traffico da e per Ravenna; è in fase di realizzazione un nuovo raccordo tra via Martiri Fantini e viale Di Vittorio che renderà più agevole la percorrenza tra le due strade; che la linea ferroviaria divide in due la città e i passaggi a livello presenti nel nostro territorio gravano pesantemente sulla circolazione stradale, infatti in caso di mal funzionamento delle barriere il traffico rimane paralizzato; che una via veloce, scorrevole e senza impedimenti, permetterebbe ad ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine di muoversi liberamente in caso d’urgenza; che la struttura dovrebbe avere dimensioni sufficientemente ampie per permettere il passaggio di autovetture, pedoni, biciclette e mezzi ingombranti".

Per queste ragioni chiedono a sindaco e alla giunta di "realizzato in tempi brevi uno studio per la fattibilità del sottopasso e che in caso positivo si proceda con la progettazione e realizzazione di tale infrastruttura fondamentale, in tempi accettabili". Anche i consiglieri del Gruppo Romagna Cervese Gianluca Salomoni e Monica Garoia entrano nel merito degli interventi da 50mila euro previsti nella zona artigianale di Montaletto annunciati dall’amministrazione. Tra le varie osservazioni, i consiglieri ritengono che "la cifra del progetto sia irrisoria per poter ottenere il giusto risultato. Ci auguriamo che l’asfaltatura prevista non sia quella praticata su buona parte del territorio cervese, cioè quella che alla prima pioggia si frantuma rendendo la sede stradale più pericolosa, e consigliamo all’assessore competente, di non nascondersi più dietro al Covid, perché il progetto prevede attività che potevano essere fatte anche in tempo di pandemia, ma evidentemente le priorità erano altre per questa amministrazione che oggi si ritrova a dover fare interventi, addirittura, per ripristinare le condizioni di percorribilità".

Il gruppo consiliare spiega che "il progetto della valorizzazione delle aree artigianali di Montaletto e Savio è fermo all’alba dei tempi. Siamo certi che verrà ritirato fuori alla prossima campagna elettorale, ma a quel punto chi finora ha promesso e poi invece ha ridotto l’elettore ad accontentarsi del ’piuttosto che niente è meglio piuttosto’, sarà ancora degno di fiducia?".

Ilaria Bedeschi