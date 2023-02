Aree industriali dismesse, ferite da sanare

Erano ventitré, nei primi anni Novanta, le attività industriali da dismettere, ovvero quelle che, quando furono avviate (soprattutto nel dopoguerra), erano in estrema periferia e poi sono state inglobate nel tessuto cittadino; a tutt’oggi ne sono rimaste sette, nessuna delle quali è più in attività (con l’eccezione dell’uso commerciale di alcuni fabbricati); l’ultima, la centrale del latte Sicla, ha appena annunciato la chiusura dei battenti. E nel giro di qualche anno anche un’altra area dismessa dovrebbe essere depennata dall’elenco delle ‘ferite urbanistiche’ faentine: si tratta della ex Stafer in via Filanda Nuova per la quale due sono le circostanze recenti che lasciano intravvedere una soluzione positiva. Da una parte l’interesse del Comune ad acquisire parcheggi in vista della più che probabile (anche se i tempi non si conoscono) realizzazione del sottopassaggio pedonale ferroviario fra la stazione e via Filanda Nuova e dall’altra la presentazione da parte della proprietà di una proposta operativa per realizzare edilizia residenziale e parcheggi, proposta recentemente discussa in giunta e accettata. Si tratta di un’area di seimila metri quadri, dismessa da anni, i cui capannoni sono stati demoliti due anni fa, per la quale sono prevedibili anche 1.600 metri quadri di parcheggio pubblico a uso di coloro...