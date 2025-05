Aree pedonali, attivati i varchi per gli accessi

Da ieri è attivo a Lugo il controllo elettronico degli accessi ai varchi delle aree pedonali del centro storico. Sono stati installati impianti elettronici per il controllo dei varchi di accesso nelle aree pedonalizzate di via Vaccari (al civico 25, in piazza Savonarola) e di piazza Trisi, all’ingresso dalla chiesa del Carmine, al civico 4, e lato Pavaglione, al civico 29. Ulteriori sistemi di controllo sono stati installati in aree pedonali come via Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Pisacane, e piazza Baracca, al civico 6. Queste aree pedonali sono attive solo nei fine settimana; il sistema dei varchi elettronici sarà attivato pertanto dalle 19.30 del venerdì alle 24 della domenica. Fino al 6 luglio gli impianti saranno attivi in "pre-esercizio", le violazioni attraverso il controllo elettronico serviranno solo a livello statistico, quelle riscontrate dagli operatori di polizia locale saranno contestate sul posto.