Arena balle di paglia, i volontari già al lavoro

I preparativi sono già iniziati. L’Arena delle balle di paglia di Cotignola, allestita lungo l’argine del Senio, si sta risvegliando dal letargo invernale per essere in completa forma a luglio, mese nel quale, dal 12 al 18, riprenderà la magia degli eventi e degli spettacoli quest’anno dedicati al tema delle lanterne. "Stiamo lavorando al restauro di quello che c’è e alla progettazione di quello che ci sarà – spiega Mario Baldini, anima del Festival e referente dell’Associazione culturale Primola che ha tenuto a battesimo l’iniziativa.

"Dal mese di marzo, ogni sabato ci troviamo per riassettare il bar e sistemarlo con qualche miglioria. Abbiamo creato una chat interna chiamata ’Radio balle’ che riunisce oltre 100 volontari per coordinare la presenza del sabato. Da lì si forma il gruppo dei 10-12 che, grazie alla loro manualità, si ritrovano e lavorano mentre altri volontari di Primola si aggiungono più tardi portando qualcosa da mangiare".

Nello stacco del pranzo, si fa il pic-nic di mezzogiorno. "Il numero di quanti ci raggiungono comunque cambia sempre – sottolinea Baldini. "Noi siamo pronti ad accogliere anche chi non fa parte di Primola, se ha voglia unirsi a noi non solo per darci una mano ma essenzialmente per allargare il giro delle relazioni".

L’Arena delle balle di paglia inizierà il suo percorso il 4 e 5 luglio con l’anteprima nella frazione di Tebano. L’8 luglio si svolgerà la tradizionale raccolta delle balle di paglia all’alba e poi, dal 12 luglio ci saranno le iniziative.

"C’è attesa – confessa Baldini. "Il clima che stiamo vivendo quest’anno è sicuramente migliore del 2022, quando abbiamo organizzato la prima edizione post Covid. Anno scorso si avvertiva ancora qualche timore legato alla pandemia. Quest’anno invece, la situazione è rientrata del tutto".

Continua: "Nel paese l’appuntamento con le iniziative dell’Arena è diventato consolidato. E’ ormai qualcosa che appartiene al paese e alla sua storia. La domanda più frequente è : cosa fate quest’anno? Che follie tirerete fuori? Ormai – continua – sono abituati a considerare la manifestazione come una forma artistica popolare che esce dagli schemi e che ogni volta stupisce".

I vandalismi commessi nell’area un paio di anni fa, sono del tutto archiviati.

"Nessun episodio di quel tipo è mai più accaduto – conferma Baldini –. L’area è molto frequentata durante tutto l’anno come zona di passeggio".

"L’altro giorno ho incrociato due adolescenti di 14-15 anni dirette alla casa sull’albero nella nostra frazione immaginaria di Vitalba. Quando ho chiesto dove stessero andando, mi hanno risposto che amano quel posto per la vista che regala su un paesaggio fatto di campagna e natura".

Monia Savioli