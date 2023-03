Arena delle balle di paglia dal 12 al 18 luglio

Lanterne che volano e qualche volta sognano sull’Arena di notte. Con questa frase sui social e sul sito internet dell’associazione Primola di Cotignola, ieri sono state anticipate le date dell’evento estivo ‘Nell’Arena delle balle di paglia’, che quest’anno sarà dal 12 al 18 luglio. "Stiamo già lavorando al sabato nell’Arena per pensare, progettare e fare" scrivono gli organizzatori che ne approfittano per invitare chiunque si voglia unire al gruppo di volontari per vivere un’esperienza unica immersi nella natura. Chiunque fosse interessato può scrivere scrivere a [email protected], inviare un messaggio whatsapp al 366.3734214. Info. www.primolacotignola.it.