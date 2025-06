Arena delle Cappuccine. Novanta serate di cinema

Da 41 anni il cinema all’aperto è uno dei protagonisti principali dell’estate di Bagnacavallo. L’appuntamento con la nuova stagione di ’Bagnacavallo al cinema’ è per martedì 10 giugno, la prima delle circa 90 serate che accompagneranno il pubblico fino all’inizio di settembre. Per il 20° anno consecutivo, la rassegna è organizzata da ’Fuoriquadro Aps’ gestito da Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi con la collaborazione di Giacomo Togni e si svolgerà come sempre nel parco delle Cappuccine attrezzato con 300 posti a sedere. "Abbiamo lavorato per offrire il meglio – ha sottolineato Gozzoli –. Anche l’Arena partecipa alla promozione ’Cinema revolution’ che permette l’ingresso a 3 euro e mezzo per i film italiani ed europei che rappresentano circa il 90% dei titoli inseriti nel cartellone. Questo – continua – anche per incentivare la partecipazione da parte di tutti coloro che amano in cinema". Tante le pellicole inserite nella programmazione divisa come sempre in due parti. Quella organizzata fino alla fine di luglio comprende titoli come ’Nottefonda’ di Giuseppe Miale di Mauro, ’Follemente’ di Paolo Genovese, ’Napoli-New York’ di Gabriele Salvatores e produzioni di forte richiamo come ’Anora’, film che ha sbancato alla notte degli Oscar. Come sempre sono previsti anche gli incontri con registi e attori. Il 29 giugno sarà ospite Francesco di Leva protagonista di ’Nottefonda’, il 2 luglio Maurizio Nichetti che, dopo 24 anni, è tornato al cinema con l’autoproduzione ’Amichemai’ e il 17 luglio, Gianluca Jodice, regista di ’Le Deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta’. L’illustrazione del cartellone quest’anno è firmata da Anna Farina.

A fine luglio sarà pronta anche la seconda parte del programma per le settimane conclusive. "Per noi il cinema è cultura, un percorso che va al di là della semplice attività commerciale – ha sottolineato in chiusura di presentazione la responsabile dell’area cultura Francesca Benini –. Il pubblico è sempre più fidelizzato e per questo la stagione del cinema all’aperto ma anche quella organizzata durante l’inverno sono motivo di orgoglio". La cornice delle Cappuccine quest’anno sarà inoltre ancora più bella per i lavori di ristrutturazione, inseriti nel progetto finanziato dai fondi PNRR che ha compreso interventi anche per Museo e biblioteca.

"Abbiamo rifatto l’illuminazione – ha spiegato l’assessora alla cultura Caterina Corzani – e recuperato la cinta muraria che separa il parco dal polo museale. Inoltre – ha aggiunto – abbiamo apportato delle migliorie nel muro esterno e già tre anni fa abbiamo provveduto alla sostituzione delle porte". Le proiezioni dei film inseriti nel cartello inizieranno alle 21,30. I biglietti avranno un costo di 3,50 euro per i film italiani ed europei e di 6 euro (ridotti 5 euro) per le pellicole di produzione extraeuropea. Per informazioni 351-8443876 – www.arenabagnacavallo.it

Monia Savioli