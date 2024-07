’Arena in Massa’, si inizia domani sera con il film ’Io e Secco’ di Gianluca Santoni

Domani sera alle 21.15 si inaugura ’Arena in Massa 2024’, il cinema all’aperto ospitato dal suggestivo Museo della Frutticoltura Aldo Bonvicini di Massa Lombarda. Ospite d’eccezione il regista Gianluca Santoni, presente durante la proiezione del proprio film ’Io e il Secco’, che racconta dello strano rapporto che si instaura tra un bambino che vorrebbe mettere fine alle violenze in famiglia e un piccolo delinquente.

La stagione di ’Arena in Massa’ proseguirà fino al 18 agosto con tutti i migliori film usciti durante

la stagione, dai grandi titoli italiani come ’Io Capitano’ di Matteo Garrone e ’C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, a fantastiche produzioni internazionali come ’Perfect Days’, ’Oppenheimer’ e ’Povere Creature!’.

Saranno più di quaranta le serate di cinema che il Comune di Massa Lombarda in collaborazione con Cinemaincentro, ha organizzato per la cittadinanza massese nel suggestivo giardino del Museo della Frutticoltura di via Amendola 40.