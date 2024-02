‘Arf’ per il Giorno della memoria

Sarà proiettato oggi alle 16, al Cinedream Multiplex di via Granarolo 155 a Faenza, il lungometraggio ‘Arf’, scritto da Anna Russo e diretto dalla faentina Simona Cornacchia e Anna Russo, che introdurranno il film alle 15.45. Uscito al cinema il 25 gennaio scorso in occasione della Settimana della Memoria e dopo il successo a Sottodiciotto Torino Film Festival, ‘Arf’ è prodotto da Genoma Films con Marguttastudios, Studio Panebarco, ShowLab, Digitoonz, e il sostegno della Regione Emilia Romagna attraverso Emilia Romagna Film Commission e con il contributo selettivo del Mic. Con la colonna sonora di Tony Canto, prodotta da Cam Sugar, il film è un dramedy che ci trasporta nel mezzo di una guerra ispirata al secondo conflitto mondiale dove un Mowgli del XX Secolo, salvato e allevato da una cagnolina, trova il coraggio per sfidare nientedimeno che il Dittatore in persona. Biglietti 7 euro.