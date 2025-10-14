Argentina-Italia, viaggio a ritmo di tango

Sesto appuntamento del Rossini Open al Teatro San Lorenzo di Lugo con un affascinante programma dedicato al tango argentino, “Tango Suites - Arie, Danze e Improvvisi dall’Argentina all’Italia”, eseguito da un ensemble di 21 elementi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e l’eclettico compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista Daniele di Bonaventura (si comincia alle 20.30). I musicisti si esibiscono in un suggestivo concerto che spazia da arrangiamenti delle Tango Suite di Carlos Gardel ad un omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla, per finire con una selezione di brani dal sapore mediterraneo dello stesso di Bonaventura. Il quale, nativo di Fermo, è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo.

La sua musica è una mescolanza meravigliosamente seria, e al contempo straordinariamente giocosa, di musica classica e jazz con riferimenti puntuali alle tradizioni melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano. Nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa pezzi la cui ispirazione spazia dai compositori del barocco ai classici della canzone popolare, creando un mondo musicale incredibilmente variegato e nel contempo inconfondibile. Daniele di Bonaventura ha suonato nei più importanti festival italiani e internazionali, collaborando con importanti musicisti e attori, dalla musica al teatro. Ha all’attivo più di 90 incisioni discografiche, l’ultima delle quali è “Uno strato di buio uno di luce” con la poetessa Patrizia Valduga. La serata si apre nel nome di Carlos Gardel (1890 – 1935) con la Gardel Tango Suite (Sus Ojos se cerraron, Lejana tierra mia, Por una cabeza) prosegue con Astor Piazzolla (1921 – 1992) e la Piazzolla’s Tango Suite (Café 1930, Prelude to the cyclical night, Jeanne y Paul) e si conclude con “Arie, Danze e Improvvisi” di Daniele di Bonaventura, alias Preludio d’inverno, Ballata triste, Un valzer a Lapedona, Aria, Un’altra vita, Danza della notte, Le mie colline, Tarantella d’autunno.

Di Bonaventura, originario di Fermo (Marche), è un compositore, arrangiatore, pianista e bandoneonista dalla profonda formazione classica (diploma in Composizione) iniziata già a otto anni. Nonostante gli studi classici, ha sviluppato un forte interesse per la musica improvvisata, portandolo a spaziare tra generi diversissimi come la musica classica, contemporanea, jazz, tango, etnica e world music, con incursioni anche nel teatro, cinema e danza. Vanta un impressionante carriera internazionale, esibendosi nei principali festival e teatri di tutto il mondo, dalla Town Hall di New York alla Sala Pleyel di Parigi. Ha suonato e collaborato con artisti di fama mondiale tra cui spiccano Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, David Murray, Miroslav Vitous (con cui ha vinto il German Critics Prize per l’album Universal Syncopation II), A Filetta, Omar Sosa, e molti altri. Ha inoltre composto, eseguito e registrato la Suite per Bandoneon e Orchestra per l’Orchestra Filarmonica Marchigiana nel 2003. La sua ricca produzione discografica conta oltre 90 album con etichette importanti come ECM (con cui ha pubblicato l’acclamato Mistico Mediterraneo con A Filetta e Paolo Fresu, e In Maggiore in duo con Fresu) e Tuk Music.

È stato anche coinvolto nella colonna sonora del film Torneranno i prati di Ermanno Olmi (2014) e nel film-documentario Figure musicali in fuga (2015) che lo ritrae con Paolo Fresu. Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket e oggi un’ora prima dell’inizio del concerto. prezzo biglietti 13 euro. Info e prenotazioni: 0545/299542 - biglietteria@teatrorossini.it – www.teatrorossini.it