Argerich e Maisky, il talento è senza limiti

Ravenna Festival si prepara ad accogliere Martha Argerich e Mischa Maisky, uno dei sodalizi musicali più formidabili, due personalità artistiche che da oltre 45 anni rappresentano il paradigma del fare musica insieme, sia per interazione tecnica ed espressiva, sia per quell’intesa istantanea che poggia su un’amicizia di ferro.

"Suonare con Mischa è la cosa più naturale del mondo", ha confessato la pianista argentina, che al Palazzo Mauro De André, stasera alle ore 21, affronta con Maisky tre sonate per violoncello e pianoforte distribuite su altrettanti secoli: il Beethoven tardo settecentesco della ’Sonata n. 2’, pionieristico esempio di un genere che non aveva ancora antecedenti né in Haydn né in Mozart; poi una delle rarissime incursioni cameristiche di Chopin, raramente uscito dal perimetro del pianoforte puro; e infine la ’Sonata’ di Debussy, un altro pezzo unico, dall’atmosfera notturna, quasi lunare, già novecentesca.

Il 5 giugno ha compiuto 82 anni, ma l’energia contagiosa e la freschezza esecutiva di Martha Argerich sono sempre quelle che la fecero entrare nel mito a cavallo degli anni ‘50 e ‘60, quando si impose nei concorsi pianistici più importanti al mondo, dal “Busoni” allo “Chopin”.

Più lunga la rincorsa di Mischa Maisky, nato nel 1948 nella Lettonia sovietica e cresciuto nel rigido contesto del post-stalinismo: nel 1970, due anni prima di lasciare l’URSS, fu addirittura spedito a lavorare in un centro di detenzione vicino a Gorki. Un’esperienza che lo ha segnato, prima di spiccare il volo. Da tempo ha raccolto l’eredità del grande Rostropovič.

I due musicisti affrontano un programma che riassume l’evoluzione della sonata per violoncello e pianoforte, un viaggio che si preannuncia memorabile.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: da 15 a 65 euro (i ridotti vanno da 12 a 55 euro); i giovani al Festival under 18: 5 euro | under 30 sconto 50% sui biglietti superiori a 20 euro; Carnet Open (minimo quattro spettacoli) -15% sul prezzo dei biglietti per gli spettacoli.