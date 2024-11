Argillà, per la città un indotto da 2 milioni

Ammonta a due milioni e 211mila euro il fatturato che bar, ristoranti e hotel della città hanno fatto registrare a Faenza in coincidenza con Argillà. Il dato è contenuto nella ricerca commissionata dal Museo delle Ceramiche alla società specializzata Jfc. Che il Festival internazionale della ceramica sia ormai un eldorado per le attività della città non sorprende: non c’è praticamente locale nel cuore del centro storico che non sia stato affollato quasi ininterrottamente per quei tre giorni. A stupire è il dato sugli introiti degli espositori, dato per cui era legittimo temere il peggio, complice il crollo del potere d’acquisto degli italiani. Il dato invece si è mostrato in crescita non solo rispetto al 2022 – edizione in tono minore e ancora gravata dal Covid – ma pure se raffrontato al 2018: nonostante vasi e sculture ammontino a poco più del 10% dei pezzi venduti, contro il 37% delle ceramiche da tavola, il numero medio delle opere vendute dagli espositori si è issato a quota 120, in crescita sia sui 68 pezzi del 2022 che sui 69 del 2018. "Nell’anno dell’inflazione questo è un risultato oltre ogni aspettativa – esulta il sindaco Massimo Isola –. La chiave del successo di Argillà sta proprio nel suo essersi trasformata da una mostra mercato in un festival. Non tutti accettarono di buon grado questo cambiamento: con alcuni ‘veterani’ fra gli espositori ci fu un’interlocuzione accesa. Ma indietro non si torna: in un periodo storico in cui siamo ormai assuefatti dalla retorica sulla ‘patria’, Argillà insisterà sempre di più sulla dimensione internazionale, sul voler stupire, sul tenere viva quella curiosità che ha portato qui un 30% di espositori al debutto a Faenza".

Pur nell’approvazione generale, i ceramisti hanno mosso alcune critiche all’edizione 2024: la prima di queste osservazioni, comune anche a molti frequentatori del festival, è relativa alle alte temperature toccate nelle ore più calde del giorno, che hanno tenuto lontani dagli stand molti visitatori. "Abbiamo avuto un’Argillà agostana in quanto la prima domenica del mese cadeva proprio il 1° settembre – fa notare la direttrice del Mic Claudia Casali –. Nel 2026 torneremo alla collocazione abituale (dal 4 al 6 settembre, ndr), dunque ci auguriamo che le temperature siano più clementi". Uno slittamento nel calendario è pressoché impossibile: il festival è posto subito dopo la fiera austriaca di Gmunden e prima di quella veneta di Nove, il che facilita gli spostamenti per chi arriva in particolare da altri continenti. Uno spostamento in avanti degli orari sarebbe altrettanto complicato: "Ciascun espositore arriva spesso qui da solo, e apre il suo stand già nel primo mattino: chiedere loro di rimanere dietro i banconi fino a mezzanotte sarebbe troppo". Nel frattempo è stato svelato il paese ospite della prossima edizione: nel 2026 toccherà all’Austria.

Filippo Donati