Argille Azzurre, un mese di eventi per valorizzarle

È già entrata nel vivo la quarta edizione del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, a cura di Matteo Zauli insieme a Consuelo Battiston, Donato D’Antonio e Luigi Cicognani. Il cuore del festival, in calendario 5 ottobre, è la mostra ‘Azzurro fragile’, che dopo aver fatto tappa a Palazzo D’Accursio, a Bologna, è approdato al Palazzo del Podestà di Faenza per ‘Made in Italy’, con opere che portano le firme, tra gli altri, di Pietro Lenzini, Andrea Salvatori, Filippo Maestroni, Oscar Dominguez, Cesare Reggiani, Monica Zauli e Oscar Dominguez. Il secondo fulcro del festival è il workshop dedicato alla ceramica primitiva contemporanea, che vedrà gli artisti in residenza al Museo Zauli realizzare opere "primigenie e contemporanee, che prenderanno forma attraverso la spettacolare cottura primitiva tra le terre della Manifattura Sottosasso", bottega persa appunto tra i calanchi e le colline. Il festival nacque quattro anni fa proprio per ricucire idealmente due dei patrimoni del territorio faentino: le ceramiche e i calanchi dell’Appennino (la Vena del Gesso era allora in procinto di diventare Patrimonio dell’umanità Unesco), cava a cielo aperto per le argille di cui già nel Medioevo e nel Rinascimento – come documentato anche da Leonardo durante il suo viaggio in Romagna – si servivano i ceramisti per le loro creazioni. Un patrimonio culturale e ambientale vastissimo, celebrato anche attraverso il neonato Padiglione delle argille installato nel Punto panoramico dedicato ai dinosauri in via Pideura, con materiale di approfondimento sulla rassegna.

f.d.