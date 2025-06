Argine del Lamone. Lavori per 15 milioni

Quindici milioni di euro per il ripristino dell’argine del Lamone da Traversara a Mezzano, attraverso i territori di Bagnacavallo e del forese ravennate: è questo l’intervento che prenderà corpo lungo il fiume nei prossimi mesi. Si tratta di una delle porzioni fluviali più danneggiate dalle piene che nel 2023 e nel 2024 hanno flagellato la Romagna: proprio Traversara è diventata una sorta di borgo eponimo del cataclisma del 2024, da tutti ricordato come ‘l’alluvione di Traversara’, proprio per il livello di devastazione che potrò nella frazione bagnacavallese, dove le acque della piena sradicarono addirittura varie abitazioni. "Quello approvato è un finanziamento straordinario per realizzare un intervento fondamentale ed evitare nuove rotture – spiega la sottosegretaria alla presidenza dell’Emilia Romagna Manuela Rontini –. La durata dei lavori è stimata in sei mesi". L’ordinanza della struttura commissariale dello scorso 17 giugno – prosegue la Regione – riguarda una delle aree più danneggiate dalle piene degli ultimi mesi. Il finanziamento andrà infatti a coprire le spese dell’intervento di ripristino in particolare dell’argine sinistro. A oggi, la scelta progettuale più probabile è quella di un rinforzo tramite palancole a infissione statica, che potrà essere affiancato, in una fase successiva, da un ulteriore intervento volto a garantire maggiore protezione e stabilità.

Traversara fu un borgo letteralmente devastato dalla piena del 2024, che travolse l’abitato per via del cedimento di una porzione enorme dell’argine: pressoché tutta la prima e la seconda fila di abitazioni esposte all’ondata di piena furono danneggiate in maniera irreversibile. Fra gli edifici in quel segmento di borgo che si salvarono ci fu un punto vendita al cui esterno era posto un busto con l’immagine di Giuseppe Mazzini; alcune persone colte a transitare di lì furono viste carezzare il viso del patriota risorgimentale, icona di ciò che era sopravvissuto al disastro.

"Abbiamo predisposto un intervento rilevante per sanare una delle ferite più profonde inferte dalle alluvioni di questi ultimi due anni – sottolinea la sottosegretaria Rontini, titolare della delega alla Protezione civile –. I danni da Traversara a Mezzano sono particolarmente rilevanti e la messa in sicurezza dell’argine è fondamentale per la tutela di chi vive e lavora in quelle zone, e soprattutto per evitare il ripetersi di nuove rotture". Sia la fase progettuale che quella più propriamente realizzativa prevedono tempi celeri: "Intendiamo chiudere entro 45-60 giorni la fase progettuale – prosegue Rontini –. Una volta conferito l’incarico, contiamo di realizzare l’intervento in sei mesi dalla consegna".

f.d.