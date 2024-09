"Argine in zona Castellina, abbiamo paura che ceda"

Due giorni per raccogliere trecento quintali di kiwi infangati, perché altrimenti tutto il lavoro di un anno sarà completamente da buttare. Si lavora senza sosta nei campi dopo l’alluvione, la seconda, causata dall’esondazione del Lamone tra via Tombacce e il ponte della Castellina. A Giovanni Pezzi, agricoltore, le parole non mancherebbero, ma per il momento preferisce dedicarsi di gran lena e di gran carriera a salvare almeno il salvabile. "Abbiamo i kiwi pieni di malta – spiega –, questo è il primo giorno in cui potevamo andare a raccogliere i frutti prima di perdere il raccolto. Non c’è molto da dire, abbiamo 40 ettari di campi coltivati sotto il fango, e questa è la seconda volta che ci alluvioniamo. Speriamo che non ce ne sia una terza". Lo stesso auspicio che rivolge Mara Ledda: "Finora non si sono visti aiuti qui, capisco che ci siano zone molto più colpite ma anche sulla Castellina la situazione è preoccupante". In particolare: "L’esondazione del corso d’acqua ha eroso gli argini internamente ed esternamente – spiega Ledda –. Dal ponte della Castellina a via Oriola il fiume ha tracimato erodendo le sponde. In fondo a via Tombacce si vede distintamente dove è passata l’acqua, verso Castel Bolognese ma anche lato Faenza. Qui non ci sono molte case ma per la seconda volta (la prima fu il 16 maggio, ndr) abbiamo avuto 40 centimetri di acqua in casa, e 60 nel capannone. Inizia a essere una situazione pesante. Venerdì abbiamo chiamato il servizio di emergenza del Comune e chi ha risposto mi ha fatto presente che la mia segnalazione era la prima. Eppure la Protezione Civile aveva chiuso la strada".

In ogni caso, a essere preoccupati e a chiedere un intervento immediato sono proprio i residenti di quella zona: "Un argine compromesso com’è adesso non sappiamo se reggerà la prossima volta". Conferma anche Giovanni Tassinari, residente in via Tombacce: "Per due volte ho subito l’alluvione in casa, stavolta c’era più acqua e più fango. Non si è visto nessuno, né prima che esondasse il fiume per avvisarci, né dopo quando c’era da ripulire. È passato solo nei giorni scorsi un ragazzo della protezione civile. Grazie ad alcuni amici che sono venuti a dare una mano abbiamo ripulito tutto dal fango. Adesso però ho un’automobile che non so se potrò utilizzare ancora ed una delle strutture nella mia proprietà compromessa. Non pensavo che a 70 anni avrei vissuto due eventi di questo tipo". Anche Tassinari specifica: "L’argine non è sicuro adesso, è stato eroso e con un’altra piena di quel genere non so se reggerà. Chiediamo quindi un sopralluogo e un intervento con la massima urgenza".

Damiano Ventura