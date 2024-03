"Argine su via Casale. Lato faentino da sistemare"

Anche nel prossimo consiglio comunale si parlerà dell’argine del Senio affacciato su via Casale, ancora solcato da varie rotture arginali che dal maggio 2023 a oggi non sono state ripristinate, o lo sono state solo parzialmente. A depositare un’interrogazione all’amministrazione è il consigliere di Italia Viva Alessio Grillini: "Su un gruppo di case abitato da undici famiglie incombono ancora ben due rotture ancora oggi non ripristinate, senza considerare una rottura più distante, a monte, nei pressi di Tebano – scrive Grillini –. L’argine di competenza del Comune di Faenza è eroso, e in molti punti presenta evidenti collassi. Un dato in controtendenza rispetto all’argine opposto, sul lato afferente a Castel Bolognese, che è stato ripristinato e alzato". Via Casale insomma, paventa Grillini, "risulta ancora completamente vulnerabile anche rispetto a un minimo fenomeno atmosferico. Il fatto che un argine sia stato sistemato e alzato, mentre l’altro porta evidente ferite strutturali, espone ulteriormente la parte ‘debole’, quella non manutentata, cioè sul lato faentino, a ulteriori eventuali rotture o esondazioni. Sono state coinvolte la Regione e la struttura commissariale?". Stando a quanto si è appreso nei giorni scorso, la Regione è stata informata della presenza delle rotture arginali, ma non si sono ancora viste squadre di operai al lavoro.

Grillini domanda dunque "come è possibile che a quasi un anno di distanza un argine sia stato completamente ripristinato e l’altro versi in un simile stato? Il piano di prevenzione di protezione civile, per questa area, che è evidentemente esposta in poche decide di minuti a evidenti e gravi criticità, in che data è stato variato ed in che modo?". Il timore dei residenti è che il ritardo nella risistemazione dell’argine sia dovuto all’ipotesi che l’area ricada fra quelle giudicate ‘allagabili’ dal piano che sta curando l’Autorità di bacino. Tema che spalanca valanghe di interrogativi – che ne sarà delle case che insistono in aree allagabili? Si procederà a dei risarcimenti mirati? – fra cui alcuni decisamente impellenti.

"Nel caso l’area ricada fra quelle allagabili mi domando come mai non si sia risistemato l’argine nell’attesa di avere un responso. Ricordo che Faenza ha fatto spendere alla struttura commissariale centinaia di migliaia di euro per interventi di ripristino sul Ponte delle Grazie che fra non molto dovrà essere abbattuto".

Filippo Donati