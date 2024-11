Argine sul Senio, intervento da 3,5 milioni

Fra pochi giorni saranno passati due mesi dall’alluvione che il 19 settembre ha colpito, per la seconda volta in due anni, parte del territorio di Cotignola, con l’argine sinistro del fiume Senio che si ruppe di fianco a via Ponte Pietra a 400 metri a valle della Chiusaccia allagando il forese, la zona artigianale vicino all’autostrada e lambendo il centro urbanizzato. Il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, fa il punto della situazione sui lavori di somma urgenza che si stanno svolgendo dal giorno dopo la rotta.

"Sono vari i cantieri diretti dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile – afferma il primo cittadino del paese –, realizzati con fondi stanziati in somma urgenza per risanare i danni causati dalle recenti alluvioni". Si parte dalla pulizia dell’alveo, per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro: è in corso la pulizia dell’alveo sia sulla destra che sulla sinistra idraulica, partendo da Alfonsine.

Attualmente il cantiere si trova nella zona del territorio comunale di Fusignano. Per la riparazione dell’argine nel punto di rottura e consolidamento di tutto il tratto di argine sono stati stanziati in totale 3,5 milioni di euro. "Qui si sta realizzando un diaframma interno all’argine – spiega il sindaco cotignolese –, utilizzando tecnologie come il seppellimento di teli in bentonite per rafforzarne la tenuta".

Anche gli argini a monte e a valle del ponte sulla ferrovia sono interessati dai lavori.

"Per un tratto di 30 metri a monte e 20 metri a valle del ponte ferroviario – illustra il primo cittadino Settembrini –, sia in destra che in sinistra idraulica, si sta procedendo con l’inserimento di palancole di ferro per garantire la stabilità dell’argine". Non viene tralasciato neanche l’argine che si era rotto durante l’alluvione del maggio di anno scorso nella zona del campo di tiro con l’Arco e in via Madrane. "Sono stati stanziati 1,2 milioni di euro – racconta il sindaco –: si sta intervenendo per il rinforzo dell’argine anche a valle del campo di tiro. In via Madrane, si interverrà su una tana in sommità arginale, vicino a un tratto già riparato".

A parte i cantieri in corso alcuni lavori verranno realizzati a breve, sono infatti in partenza le opere per per ripristinare gli argini danneggiati da tracimazione in via Lungo Senio e via Sabbiona.

"Alcuni interventi finali e certi cantieri di ripristino saranno necessariamente realizzati solo con l’arrivo della bella stagione – avvisa il sindaco –. Stiamo procedendo come Comune alla pulizia dei fossi di nostra competenza, mentre ci stiamo coordinando con Provincia di Ravenna, Consorzio di Bonifica e Autostrade affinché procedano anche con i tratti di loro competenza. Nel frattempo stiamo anche verificando eventuali punti di criticità o di conflitto di competenza".

Rispetto ai danni riportati dai privati il sindaco di Cotignola tiene a precisare.

"Non ci sono case che siano state dichiarate inagibili – afferma il primo cittadino –, ma ad alcune servono dei lavori, infatti, sono circa una quindicina le persone che al momento non possono rientrare purtroppo nella loro abitazione".

Matteo Bondi