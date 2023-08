"Argini, fogne da rifare E zone di allagamento"

Un’istanza per avanzare alcuni suggerimenti in tema di ricostruzione e per chiedere un incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nominato dal Governo. Il documento è stato inviato ieri alla Regione e sottoscritto dai comitati uniti dei cittadini alluvionati di Faenza. Si tratta dei comitati ‘La Bassa Italia’, ‘Borgo’, ‘Orto Beroni’ e ‘Borgotto e via Della Valle’. Nell’istanza, in cinque punti sintetizzati, i cittadini chiedono di predisporre entro l’estate un piano di sicurezza per la città di Faenza, in accordo con la Protezione civile, sia tramite il ripristino e il rafforzamento degli argini fluviali, e la loro manutenzione, sia tramite la costituzione fin da subito, in accordo con gli agricoltori, di zone di allagamento nella forma del diritto di allagamento. "Il fine è evitare che le prossime piogge possano essere causa di altri fenomeni alluvionali gravi come quello precedente e permettere ai residenti di iniziare al più presto i lavori di ristrutturazione e ripristino delle proprie abitazioni in modo da scongiurare il possibile spopolamento dei quartieri già colpiti". Si prosegue con la messa in sicurezza definitiva dei fiumi Lamone e Marzeno "tramite interventi strutturali, come la creazione di casse di espansione, e altri interventi, che devono essere oggetto di confronto analisi e studio da parte di una pluralità di tecnici competenti opportunamente nominati". E ancora i cittadini vorrebbero che fosse stabilito uno snellimento delle procedure burocratiche "in modo da provvedere in tempi rapidi al risarcimento dei danni alle abitazioni, e di ciò che contenevano, alle attività economiche e agli autoveicoli, oltre a prorogare fino a maggio 2024 la scadenza delle pratiche relative al Cis per incompatibilità tra termine attuale e tempi di realizzazione delle bonifiche".

Diverse criticità aveva creato inoltre la tenuta del sistema fognario, e non a caso l’amministrazione comunale è in attesa del progetto che Hera si era fatta carico di presentare entro l’autunno. Su questo punto specifico i cittadini chiedono "di provvedere entro il 2023 al rifacimento del sistema fognario della città di Faenza, previa mappatura, oggi incompleta, al fine di evitare ulteriori allagamenti, incaricando, ove necessario, azienda diversa da Hera Spa, che da molti anni è a conoscenza del problema ma non ha eseguito alcun intervento". In ultimo, considerata l’importanza del collegamento, nel documento si fa riferimento a "un nuovo Ponte delle Grazie, collegamento principale fra la zona Borgo e il resto della città", predisponendo durante i lavori "un eventuale ponte provvisorio al fine di evitare ulteriori disagi". Le suddette soluzioni tecniche proposte, come specificato dai comitati "sono meri suggerimenti". I comitati infatti "si affidano alla competenza dei tecnici della Pubblica amministrazione". Allo scopo però, i cittadini, che in specifiche assemblee tenutesi nei mesi scorsi avevano già incontrato i rappresentanti dell’Amministrazione faentina, hanno chiesto ufficialmente di incontrare, a Faenza, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il generale Figliuolo, entro il mese di settembre.

Damiano Ventura