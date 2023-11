Argini franati a Mensa Matellica: "Mai visto autorizzare lavori così"

"Mai visto, al Servizio tecnico di bacino, accettare lavori del genere". Non solo per l’impianto idroelettrico di San Bartolo sul Ronco, dove a ottobre 2018 nel cedimento della chiusa ci scappò il morto. Anche sul progetto della centrale precedente, quella di Mensa Matellica sul Savio in funzione dal 2015, i tecnici della Regione Emilia Romagna non brillavano per unità di vedute su autorizzazioni e lavori di ripristino. Per Mensa si celebra un processo ’solo’ per disastro ambientale, grosse frane degli argini per tre chilometri a monte della diga. Sono otto gli imputati, diversi comuni all’altro processo: quattro ex legali rappresentanti della Hydroenergy srl, la società proprietaria della centrale, il progettista e tre dirigenti regionali. Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito, come testimone chiamato dal Pm Lucrezia Ciriello, il tecnico ispettivo della Regione, Claudio Visani. Quest’ultimo ha ricordato come i primi eventi franosi fossero partiti nel 2015, a centrale già operativa. Colpa, secondo l’accusa, dei repentini sbalzi idrometrici che il funzionamento della centrale richiedeva. Nel febbraio 2016, le prime segnalazioni dei frontisti privati – sono cinque le proprietà civili che chiedono i danni – portarono a un primo sopralluogo a seguito di un "modesto evento di piena". Negli anni precedenti, il tecnico ispettivo ricordava cedimenti dell’argine "ma solo in piccoli tratti a valle della chiusa", mai a monte come in questo caso, dove "dal 2007 si era intervenuti solo per tagliare qualche pianta che ostruiva il piano golenale, ma le sponde erano intatte".

A luglio 2016 la Regione, in accordo con i responsabili della centrale, varò un progetto pilota per sistemare frane sul terreno di un frontista, il quale "non lo firmò – ha spiegato Visani –, ma si andò avanti perché lo si riteneva informato". Quel progetto, secondo il teste dell’accusa, si rivelò disastroso. Inizialmente, per ripristinare le sponde "fu utilizzato un insilato di paglia e fieno", che non resse. Così si decise di sostituirlo "con materiale litoide, che però non era idoneo: si trattava di scarti di lavorazione", vale a dire "ciottolame e non pietrame". Il 28 marzo 2018 un dirigente regionale comunicò alla ditta che "i lavori non erano fatti a regola, che non era stato utilizzato il pietrame previsto da 1000 a 3000 chili di pezzatura e che andava rifatto tutto daccapo". In realtà quel materiale "non fu mai sostituito". Da quanto emerso in aula, sarebbe stato l’incaricato del procedimento amministrativo per la Regione, oggi imputato, a dire che andava bene così, dopo che lui stesso avrebbe chiesto alla ditta di utilizzare ciottolame di pezzatura più piccola. Lo stesso, durante un incontro sul posto con la ditta, avrebbe detto al tecnico ispettivo "aspetta qui" . E quanto tornò, "gli dissi che quel materiale non era idoneo. Lui ripose, riferito al nostro responsabile, “ci parlo io“. Si assumeva le sue responsabilità, pensai". Non solo: "Il frontista privato protestò, dicendo che il materiale per ricostruire la difesa spondale era stato prelevato dal suo terreno, quando avrebbe dovuto procurarlo la ditta". Da qui la considerazione: "Mai visto il nostro servizio autorizzare lavori così". Sottinteso: fatti male.

Lorenzo Priviato