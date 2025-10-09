Argini rinforzati e aree di espansione

Argini rinforzati, nuove aree di espansione a monte di Imola e la realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle della città. Sono gli elementi principali della strategia regionale per la mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Santerno, presentata martedì in una partecipatissima assemblea pubblica a Sant’Agata sul Santerno, tra i comuni più colpiti dall’alluvione del maggio 2023. All’incontro, oltre agli amministratori locali, erano presenti il presidente della Regione Michele de Pascale, la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini e i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. È stata illustrata "una proposta di interventi fondamentali per la messa in sicurezza di questo territorio – ha detto de Pascale –, così da proteggere le persone, le imprese e l’ambiente circostante. Interventi per cui la Regione è pronta ad anticipare le risorse".

Il bacino idrografico del Santerno, dal passo della Futa, scende verso valle per attraversare i territori di Imola, Bagnara di Romagna e Sant’Agata sul Santerno, costeggiando diverse frazioni di Lugo e interessando anche aree dei comuni di Conselice e Alfonsine, prima di confluire nel Reno. La strategia complessiva per la difesa idraulica lungo l’asta del Santerno, delineata anche nel Piano speciale preliminare, prevede diverse tipologie di intervento: è confermata la cassa di laminazione prevista a valle di Imola; proseguiranno, inoltre, gli interventi di rafforzamento del sistema arginale, sempre a valle, mentre verranno avviati lavori per mantenere e recuperare aree di espansione del Santerno a monte di Imola. Infine, è prevista l’identificazione di aree idonee alla tracimazione controllata, da utilizzare in caso di estrema necessità, caratterizzate da un uso del suolo prevalentemente agricolo.

L’assemblea è stata anche l’occasione per ricordare come siano stati ultimati cantieri per 6,1 milioni di euro, in gran parte dedicati al rinforzo degli argini e alla ricostruzione delle golene tra Mordano, Bagnara, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata. Circa 1 milione di euro, inoltre, è stato dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino e delle sue sponde. Attualmente, sono in corso numerosi cantieri: due per un totale di 1,8 milioni di euro per opere dal confine con la Toscana fino a Imola, un altro da 500 mila euro per il ripristino delle golene e degli argini franati in seguito al pompaggio delle acque dal canale di Reno tra Lugo e Alfonsine, uno da 1,3 milioni per il ripristino dell’alveo del fiume tra Santa Maria di Fabriago e San Bernardino e altri lavori da 1,2 milioni di manutenzione straordinaria lungo tutto il bacino.

Infine, in progettazione sono previsti ulteriori tre interventi: lo svaso e il consolidamento delle aree golenali tra Imola e il ponte di Villa Pianta ad Alfonsine, tramite la realizzazione di palificate e scogliere (2,5 milioni); il rinforzo dei rilevati arginali con diaframmi, palancolate e palificate lungo tutto il torrente (3 milioni) e il primo stralcio per il ripristino delle frane golenali (300 mila euro).

Ieri in una nota congiunta due esponenti di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Alberto Ferrero e il capogruppo della lista civica la Torre civica di Sant’Agata sul Santerno Riccardo Vicari, hanno commentato: "Il presidente ha annunciato che gli investimenti sulla prevenzione idraulica in Emilia-Romagna sono saliti a 50 milioni di euro l’anno. Un dato importante, ma che arriva tardi. Se la stessa determinazione fosse stata dimostrata nei vent’anni precedenti, oggi non parleremmo di ricostruzione, ma di resilienza".

Matteo Bondi