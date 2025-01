Arianna sfida l’ossessione per la cucina gourmet

Arianna Porcelli Safonov è la protagonista del nuovo appuntamento con la Stagione Comico del teatro Masini di Faenza. Sipario alle 21 di stasera, quando l’attrice presenterà il suo nuovo spettacolo, di cui è anche autrice, ’Alimentire’, progetto dedicato al controsenso in cui è caduta l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti disponibili.

Michael Pollan sostiene che "per l’onnivoro, il numero eccessivo di alternative è fonte di ansie e di stress, sensazioni ignote a vacche e koala, per i quali la capacità di distinguere tra cose buone e cattive da mangiare è come una seconda natura. I nostri sensi possono essere d’aiuto a tracciare una prima distinzione fra cibi buoni e nocivi ma per ricordarci cosa mangiare e non deviare troppo, noi umani ci affidiamo alla cultura".

Per quanto riguarda l’alimentazione: c’è la frustrazione di non saperne mai abbastanza, la certezza che verremo umiliati dallo chef semidio e da quello che non si chiama più menù ma “carta” e che ha la stessa giovialità di un saggio di chimica nucleare ma costa di più. C’è l’ansia delle centomila intolleranze alimentari, della sofisticazione di qualsiasi ingrediente per renderlo più performante, costoso e tossico mentre il marketing mette in bella mostra il termine “naturale”, insomma, c’è tutto quello che serve per potersi difendere in un ristorante ed è tutto a bagnomaria nei racconti della Safonov, assurdi ma casalinghi. Il mondo segreto dei filippini, il giorno in cui assaggia per la prima volta una pastasciutta e quello in cui un cheeseburger la salvò.

’Alimentire’ è un progetto che si prende gioco dell’ossessione per la cucina gourmet, è una risata che prende tempo per celebrare il vero valore del cibo, salvando chi lo cucina e spiegandolo a chi vorrebbe mangiarlo senza farsi problemi.

Biglietti: da 16 a 29 euro. Prevendite dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Info: 0546-21306 e www.accademiaperduta.it