’Arlecchino muto per spavento’. Appuntamento alle 21 al Masini

Per la rassegna Percorsi, il Teatro Masini di Faenza ospita, stasera alle 21, uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, “Arlecchino muto per spavento“: un grande omaggio alla commedia dell’arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù. Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Stivalaccio Teatro con gli interpreti Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Anna De

Franceschi, Pierdomenico Simone, Michele Mori, Stefano Rota, Maria Luisa Zaltron e Marco Zoppello, quest’ultimo anche autore del soggetto originale e regista.

Nel 1716, dopo quindici anni di esilio forzato, i comici italiani tornano finalmente a essere protagonisti del teatro parigino e lo fanno con una compagnia di tutto rispetto. Luigi Riccoboni, capocomico, si circonda dei migliori interpreti dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia, l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini, pronto a sostituire lo scomparso Evaristo Gherardi. Ma il Visentini non parla il francese. Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell’inventare un originale canovaccio dove il servo bergamasco diviene muto...per spavento. Biglietti da 16 a 29 euro.