Arma lasciata in uno zaino e poi dentro all’armadietto

Dimenticata in uno zainetto lasciato al bar del comando. E poi anche riposta dentro all’armadietto. Le grane legate alla Beretta semiautomatica di servizio avevano avuto anche un risvolto penale. Per la precisione, due decreti di condanna per omessa custodia di arma (articolo 20 della specifica legge sulle armi del 1975) risoltisi con oblazione, rito alternativo con il quale, attraverso il pagamento di una somma di denaro (un terzo del massimo edittale) si estingue il reato (se contravvenzionale). In questo caso l’illecito, se fosse approdato a condanna, sarebbe stato punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 1.032. In ogni modo, la questione aveva portato anche a due sanzioni disciplinari. Ovvero alla sospensione dal servizio per un giorno. E la multa di un’ora.

L’audizione del diretto interessato davanti al sindaco de Pascale si era tenuta il 15 dicembre 2022 alla presenza anche del segretario nazionale del sindacato Udl Snaipol. Il primo cittadino non aveva ritenuto di dovere accogliere nessuna delle tesi portate dalla difesa dell’agente per potere tenere l’arma. In buona sostanza - aveva fatto notare l’incolpato - i procedimenti penali e disciplinari per quella pistola si erano già conclusi. Ma secondo il provvedimento del sindaco, la revoca della Beretta non andava confusa con un procedimento disciplinare. In quanto alla lamentata dilatazione dei tempi, si era trattato solo di una fase definita legittima del procedimento. E poi, nonostante quello che è stato indicato come "comportamento scarsamente collaborativo" del diretto interessato, era stata offerta la possibilità di audizione davanti al comandante delegato e poi davanti al sindaco. Nessun dubbio - prosegue il provvedimento - circa la "ripetuta prova, giudizialmente accertata, di non avere saputo custodire con dovuta diligenza" l’arma assegnata. Da ultimo all’agente era stato fatto notare di avere partecipato, per un periodo prolungato, a servizi esterni senza avere l’arma di servizio con sé, circostanza questa comunque separata dal provvedimento che ha portato alla revoca della Beretta a partire dalla data di notifica, ovvero nel primo pomeriggio del 30 dicembre 2022 per mano di suoi stessi colleghi anche se di altro Comando.