Armeni e il libro ’Il secondo piano’

Si conclude oggi la stagione invernale del Caffè Letterario con la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, che alle 21 sarà presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro (Galleria Matteotti 56, a Lugo), per presentare il suo ultimo

romanzo dal titolo ’Il secondo piano’ edito da Ponte alle Grazie.

Il libro è ambientato in un convento francescano di periferia, tra i profumi del giardino e un nuovo quartiere in costruzione, in cui suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie

sfuggite per miracolo al rastrellamento.