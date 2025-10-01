Armi a Israele, la polemica: "Da giugno un transito"

È ancora polemica in Consiglio comunale sulle armi bloccate al porto il 18 settembre scorso dirette a Israele. Un atto contestato ieri con un question time dal consigliere capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, che ha chiesto quante armi sono passate dal porto di Ravenna nel 2024 e 2025 "senza che le vergini violate anti-israeliane si scandalizzassero". Il sindaco Alessandro Barattoni ha risposto che "da quando questa giunta è insediata è transitato un carico di armi, a fine giugno" e specifica che "i traffici del nostro porto dipendono dall’Agenzia delle dogane che dipende dal Mef", il ministero dell’Economia e delle Finanze, "e non dal Comune di Ravenna". Nel suo intervento il sindaco ha inoltre definito il blocco del transito di armi del 18 settembre dirette al porto di Haifa, in Israele, "un atto doveroso". "Se io sia consapevole che le armi rifiutate arriveranno comunque a destinazione? Questo è il punto della questione – ha aggiunto il sindaco –. Noi non abbiamo mai detto che non sarebbero arrivate, noi abbiamo detto che non sarebbero partite dal porto di Ravenna. Il motivo per cui sono arrivate è perché qualcuno non prende posizione". Barattoni ha citato più volte il fatto che "l’Italia vieta l’esportazione in questo momento di armi verso Israele. La cosa che abbiamo chiesto a Sapir è una verifica dal punto di vista giuridico sull’attuazione della legge 185 del 90, dove si parla di esportazione, importazione e transito che vengono equiparati, e visto che l’Italia ha un divieto di esportazione noi riteniamo che ci possa essere anche un profilo sul transito".

Ancarani ha replicato che "se c’è una violazione di una norma io, oltre a fare una conferenza stampa, mi rivolgerei alla Procura". Ha inoltre aggiunto che "i contratti in essere non sono stati bloccati" e che "lei si è adoperato in qualità di socio di una partecipata del Comune affinché quei container non partissero". E quindi, prosegue Ancarani, "mi scappa da ridere quando penso che Sapir non è controllata dal pubblico, secondo la tesi del Comune, ma grazie al fatto che è controllata dal pubblico lei è riuscito a impedire la partenza dei container. E in questo evidenziando tutto un problema che va molto oltre le armi che passano o non passano dalla nostra città e dal nostro porto. È brutto quello che sta accadendo in Israele? Assolutamente sì. Qualcuno, anche quelli più vicini a Israele come il sottoscritto, sono forse felici di quello che accade ai ragazzi di Gaza? Assolutamente no. Il problema però è che bisogna essere oggettivi e vedere quanto, facendo una determinata scelta, si stia dimostrando che in realtà la guerra di Gaza è solo un problema di propaganda politica. Se ci fosse questo afflato pacifista il problema di Gaza sarebbe uno dei 56 conflitti bellici in corso nel mondo".