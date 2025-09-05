Armi, bufera al porto. Sindacati e sinistra:: "No al traffico bellico"

Al progetto UnderSec, finito al centro delle polemiche sui rapporti tra Ravenna e Israele, partecipano Bulgaria, Grecia, Croazia, Cipro, Germania, Israele, Spagna, Lussemburgo, Italia, Romania e Portogallo. L’iniziativa, come emerge dal sito web dedicato, punta a sviluppare un sistema per la sicurezza subacquea delle infrastrutture portuali, a tutela di imprese e cittadini. L’Autorità Portuale di Ravenna partecipa in relazione alle tecnologie sviluppate dai partner.

È quindi una collaborazione connessa alla sicurezza civile e delle infrastrutture nazionali. I 22 partner comprendono università, porti, centri di ricerca, aziende e istituzioni, tra cui il Ministero della Difesa israeliano, quello greco per la politica marittima insulare e la Marina Militare portoghese. Coordinatore è la tedesca Fraunhofer, che riunisce 76 istituti di ricerca applicata. La conclusione è prevista per il 30 settembre 2026: oltre metà delle attività è già stata completata e il progetto ha superato senza rilievi l’Interim Review della Commissione europea. L’Autorità Portuale ha chiarito "di aver seguito con attenzione l’evoluzione del progetto, chiedendo garanzie: è stato confermato che l’iniziativa non ha finalità belliche, ma riguarda esclusivamente la sicurezza subacquea".

Questo non placa il clima. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno espresso contrarietà al transito di armi dal porto di Ravenna e alla sperimentazione di sistemi con possibili usi militari. Annunciano mobilitazioni, contestano la presenza del Ministero della Difesa israeliano tra i partner e sollecitano l’uscita dell’Autorità Portuale dal progetto. Ribadiscono che i lavoratori portuali sono da sempre schierati per la pace e contrari a ogni guerra. Si è aggiunta anche la critica del centrosinistra in Regione. I consiglieri di Pd, Avs, lista de Pascale e M5s hanno espresso sostegno al sindaco Barattoni, contrario al transito di armi verso Israele. "Condividiamo la sua sollecitudine nel promuovere un porto neutrale, strumento di commercio e non pedana per il traffico di armi". I sindacati e i consiglieri regionali hanno espresso solidarietà alla missione Global Sumud Flotilla.

Maria Vittoria Venturelli