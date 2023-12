"Arraffano le sigarette. E sono anche minorenni"

"Io non ci sto a fare finta che siano solo ragazzate perché se così facessi non onorerei il mio lavoro". Parole che Daniele De Angeli, titolare della Tabaccheria del Corso in corso Garibaldi ad Alfonsine, ha scritto ieri in un post sui social network. Non l’unica denuncia, visto che il tabaccaio ieri ne ha presentata anche una formale per furto ai carabinieri, con tanto di immagini registrate dalla telecamera a circuito chiuso. Due gli episodi sotto la lente: "Quello del 16 dicembre e quello del 23 dicembre – spiega De Angeli – a cui si aggiunge un terzo tentativo nella giornata di mercoledì". In quest’ultimo caso il furto non si è concretizzato grazie alla prontezza del titolare stesso. Il modus operandi sarebbe identico in tutte e tre le occasioni: "Durante l’orario di apertura entrano nell’attività, cercano di distrarti e in qualche maniera arraffano qualcosa e poi scappano. La prima volta io e mia moglie non ce ne siamo accorti subito. Lo abbiamo visto nelle telecamere: un ragazzetto di 15 o 16 anni, entrato e uscito un paio di volte, che aveva arraffato qualche sigaretta usa e getta di quelle esposte sul bancone". Un furto dal valore molto modesto sul quale il titolare della tabaccheria aveva deciso di soprassedere. La settimana seguente, però, "è venuto un altro ragazzo, ha comprato qualche caramella e quando mia moglie si è girata per dargli il resto lui ha sottratto altre sigarette elettroniche". Mercoledì l’ultimo episodio: "C’ero io in tabaccheria e il ragazzo si è ripresentato. Io non lo avevo riconosciuto perché era vestito in modo diverso. Mi ha chiesto dei gratta e vinci che gli ho negato perché minorenne. Abbiamo discusso e lui voleva addirittura pagarmeli di più, io gli ho detto di andarsene".

A quel punto "il ragazzo si è avvicinato – afferma De Angeli –, e ha arraffato altri tre o quattro di quei dispositivi per fumare. Io me ne sono accorto, sono uscito dal bancone e gli ho bloccato la porta con il piede". Ne è nata una discussione: "Lui mi ha detto che non potevo fargli niente perché minorenne. Io l’ho semplicemente redarguito e gli ho detto che volevo solo spiegargli che quelle cose non si fanno". A quel punto "mi ha restituito la merce e si è messo a piangere – prosegue De Angeli –, mi ha anche detto che mi avrebbe ripagato il doppio e che era stato costretto a rubare da alcuni suoi amici. Io, che sono un padre di famiglia, gli ho detto di ritornare con i suoi amici che ne avremmo parlato". Il ragazzo non si è più presentato, così ieri De Angeli si è recato dai carabinieri: "Parliamo di furti che sommati ammontano a 50 euro, il problema è il metodo. Non era una rapina, più un arraffare e scappare con gli amici. Mi risulta che abbiano fatto la stessa cosa anche in altre attività. A me interessa solo spiegare a questi ragazzi che non possono fare ciò che vogliono e restare impuniti. Sono anche disposto a ritirare la denuncia se ci sarà un vero ravvedimento".

Damiano Ventura