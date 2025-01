Arrampicata sportiva, ottimi risultati di Istrice e Carchidio Strocchi

È di tre medaglie d’oro il bottino conquistato da Istrice Ravenna e Carchidio Strocchi Faenza nella prova del campionato regionale Boulder. Tra i giovanissimi, menzione per i faentini Luis Verna e Viola Selle vincitori della gara di Ferrara, per Ravenna Nicole Francesconi ha trionfato tra i Senior a Scandiano al quale si è aggiunto il bronzo di Caterina Pazzaglia. A Scandiano ottimo quinto posto di Ginevra Castellari, seguito dai buoni piazzamenti di Sofia Marsigli, Allegra Luccaroni e Gaia Randi, tutte atlete della Carchidio Strocchi, con l’unico rappresentante maschile presente, Samuel Contarini. A Ferrara bene anche Daniele Casadei (Under 13), Rebecca Tritella (Under 13) della Carchidio Strocchi Faenza e dei ravennati Leonardo Mendolia (Under 13), Nicola Parollo (Under 15), tutti classificatisi a ridosso delle prime posizioni.