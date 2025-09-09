Arredi e punto ristoro: novità al Parco naturale

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità relativo alla realizzazione di arredi per le nuove strutture nel Parco Naturale e al completamento del punto ristoro. Il costo è previsto in 95mila euro così distribuiti: 50mila saranno destinati agli arredi delle nuove strutture mentre i restanti 45mila andranno al punto ristoro. Tra gli interventi, si metterà mano alla illuminazione dell’aula didattica e del punto ristoro. Inoltre, per quanto riguarda l’ambiente dell’area bar, è stato progettato con dimensioni dei passaggi e delle aperture in rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

E proprio per la parte del punto ristoro ci sarà un significativo intervento di riqualificazione i cui lavori, come già annunciato dall’assessore competente Mirko Boschetti, non sono ancora conclusi (ma finiranno in autunno). Quindi, entro l’anno ci saranno sia la cucina che l’aula collaudati e utilizzabili. I fabbricati li autogestisce il gestore del parco; saranno loro a decidere a chi affidare la gestione del punto ristoro. La struttura del bar rappresenta un punto di riparo dal sole e dalla pioggia e uno spazio di relax in cui fare una sosta in mezzo alla natura. Principalmente è frequentata dai visitatori del Parco Naturale, ma potrebbe aprirsi ad una fetta più ampia di persone. Gli interventi del punto ristoro riguardano: completamento area bar con pareti e controsoffitto in cartongesso; completamento area bar con finitura esterna con tinteggiatura; completamento area bar con pavimento; completamento area bar con porte ’va e vieni’ di passaggio tra area bancone e sala somministrazione d completamento area bar con inserimento di apparecchi di illuminazione.

Le opere in arredo dell’area bar sono il naturale completamento del Punto ristoro, un luogo in cui bambini, ragazzi, famiglie trascorrono una parte di tempo durante la visita all’area verde. Per questo è stata concepita per offrire il maggior comfort possibile ai suoi fruitori e la massima flessibilità funzionale.

Questi ultimi interventi deliberati concludono un progetto più complessivo iniziato due anni fa – anche grazie ai contributi arrivati dal Pnrr per circa 800mila euro - per la costruzione di nuovi uffici, in sostituzione di quelli esistenti, parzialmente danneggiati dalla tromba marina, di un’aula didattica e la ristrutturazione del bar/ristorante esistente a servizio del parco. Gli ultimi lavori che stanno per terminare sono la conclusione dell’intervento dedicato alla nuova aula didatti realizzata da nuovo e alla ristrutturazione del punto ristoro tramite anche una riqualificazione energetica con impianto a fonti di energia rinnovabile. Nei giorni scorsi i consiglieri di Fratelli d’Italia Pittalis e Guidi hanno presentato un’interpellanza sullo stato di manutenzione del parco e alla mancata riapertura del punto ristoro.

