Arrestata la banda dei supermercati

Domenica 17 agosto, in una Faenza semideserta per il periodo estivo, la Polizia di Stato ha messo fine a una lunga scia di furti nei supermercati. Tre cittadini georgiani, di 26, 31 e 33 anni, sono stati arrestati dopo l’ennesimo colpo messo a segno all’interno della Coop del centro commerciale Le Maioliche. Un bottino insolito e allo stesso tempo eloquente: cosmetici, prodotti alimentari e parafarmaceutici per un valore di quasi 2.500 euro.

La svolta è arrivata poco prima delle 13, quando un agente del Commissariato di Faenza, libero dal servizio, ha ricevuto sul cellulare l’alert del passaggio di una Renault Symbioz nera, già segnalata come mezzo usato da ladri seriali. L’auto si stava dirigendo verso Le Maioliche: per il poliziotto non c’erano dubbi, occorreva intervenire. In pochi minuti ha raggiunto il centro commerciale, individuato la vettura abbandonata nel parcheggio e chiesto rinforzi ai colleghi.

Da lì si è messo in moto un appostamento silenzioso, tra vetrine e corridoi del centro. Poco dopo, tre uomini sono ricomparsi con passo rapido, trascinando una grossa borsa della Coop. Dentro, decine di prodotti appena sottratti dagli scaffali. Caricata la merce sull’auto, hanno tentato di allontanarsi in fretta. Ma la fuga è durata lo spazio di poche centinaia di metri: una volante li ha fermati nei pressi del distributore di via Amerigo Vespucci.

Le immagini delle telecamere interne hanno ricostruito nel dettaglio il modus operandi. Una tecnica raffinata, quasi da manuale. Due complici entrano e riempiono i carrelli in reparti diversi: uno si concentra sull’igiene personale, l’altro su alimentari e cosmetici. Poi lo scambio dei carrelli e il gioco di prestigio alla cassa: mentre uno distrae la cassiera, l’altro riesce a passare sotto la sbarra una borsa piena di merce, subito recuperata dal terzo uomo in attesa all’esterno. Un colpo rapido, studiato nei particolari, che però questa volta non è andato a buon fine.

I tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Alcuni di loro avevano già precedenti specifici. Difesi dall’avvocato Paolo Falcini di Salerno, sono comparsi ieri mattina davanti al giudice Pier Vittorio Farinella. In aula, il vice procuratore onorario Simona Bandini, su delega del pm Silvia Ziniti, ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Alla fine, il giudice ha disposto la liberazione con divieto di dimora nella provincia di Ravenna. Il processo si terrà a ottobre.

La refurtiva, restituita intatta alla Coop, racconta la storia di un colpo mancato ma anche della prontezza di chi, pur fuori servizio, non smette mai di vigilare. Un gesto di attenzione che ha spezzato la catena di furti e restituito alla comunità un senso di sicurezza, in un giorno che sembrava destinato a scivolare via nell’ordinaria calma di Ferragosto.

Lorenzo Priviato