Arrestata mentre ruba profumi

La Polizia ha arrestato una donna colta in flagranza di reato per furto aggravato in un negozio del centro. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore Lucio Pennella, una Volante che stava procedendo al controllo di una persona quando notava all’interno dello stesso punto vendita una donna, già nota alle forze dell’ordine, che si aggirava tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. La straniera veniva osservata nell’atto di prelevare alcuni profumi di valore, che occultava per oltrepassare le casse senza pagare. Bloccata dai poliziotti all’uscita, a loro richiesta esibiva alcuni flaconi di profumo, privi del dispositivo antitaccheggio, che aveva riposto all’interno della propria borsetta. Ieri il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, in attesa del dibattimento.