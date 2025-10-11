Arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori: colpiti con un coltello mentre dormivano

Ravenna, 11 ottobre 2025 – Sventato dalla polizia di Stato di Ravenna un drammatico episodio di violenza familiare: un ragazzino di 14 anni ha tentato di uccidere i genitori con un’arma da taglio mentre dormivano. È successo nella notte del 9 ottobre in un’abitazione della periferia di Ravenna. Gli agenti sono prontamente intervenuti, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto al numero di emergenza poco dopo le 3 del mattino e hanno arrestato il minorenne.

Genitori aggrediti mentre dormivano

Come riporta la polizia, la richiesta di aiuto (che segnalava un’aggressione in corso) ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto con la massima tempestività. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere due coniugi feriti da arma da taglio. Le immediate verifiche hanno permesso di accertare che a colpirli era stato il figlio quattordicenne, che poco prima si era scagliato contro il padre e la madre nel cuore della notte, mentre dormivano.

La polizia ha trovato il ragazzino ancora in casa

Nonostante la gravità dei fatti, le vittime sono state prontamente assistite e non risultano in pericolo di vita. Il minore, presente ancora all’interno dell’abitazione, è apparso confuso e gli agenti, dopo aver messo in sicurezza l’ambiente domestico, hanno proceduto al suo accompagnamento in Questura.

Sul cellulare ricerche online di premeditazione

Nel corso delle indagini, condotte dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con il supporto del Gabinetto di Polizia Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell’aggressione.

Arrestato e portato nel carcere minorile

Il caso è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare presso il locale istituto penale minorile.