Arrestato 28enne commerciante-spacciatore

Un commerciante 28enne è stato arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco. I militari hanno individuato nei mesi scorsi diversi consumatori che si rifornivano dal 28enne, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

I carabinieri hanno individuato il commerciante, effettuando ieri mattina una perquisizione domiciliare, che ha portato al ritrovamento di quasi seicento grammi di marijuana, settanta grammi di hashish, un bilancino di precisione e undicimila euro in contanti, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento e la vendita al dettaglio delle singole dosi. L’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.