Arrestato a Faenza. Stalking sul padre: convalida e carcere per il 42enne

Nel corso dell’udienza di convalida di lunedì mattina, per quasi due ore ha parlato davanti al gip Andrea Galanti rispondendo a tutte le domande il 42enne di Faenza arrestato venerdì scorso con l’accusa di stalking sul padre. L’uomo, di una famiglia manfreda molto nota, ha in buona sostanza ammesso alcuni degli addebiti mossi dalla procura e comunque ha ricondotto la vicenda a profili più bassi. Ieri il giudice, come chiesto dal pm Angela Scorza, sciogliendo la riserva ha convalidato l’arresto della polizia disponendo la custodia cautelare in carcere. L’avvocato difensore Salvatore Pisani del Foro di Rimini ha intanto anticipato che a breve ci sarà istanza per ottenere una misura restrittiva meno pesante (vedi i domiciliari).

Il dissidio con il padre che lo ha fatto finire in carcere, era sortito a causa dei soldi che quest’ultimo aveva fatto arrivare per il mantenimento del nipote, ovvero il figlio del 42enne. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe ignorato l’ammonimento impartito dal questore su richiesta del genitore tornando a farsi sotto con decisione. Tutto si era innescato dal trasferimento in altra località europea avvenuto qualche tempo fa della ex del 42enne assieme al figlio dei due. A quel punto l’uomo avrebbe ’chiuso i rubinetti’ per sperare così nel ritorno del figlio a Faenza in modo tale da averlo più vicino a sé. Salvo poi scoprire che il padre elargiva autonomamente. E allora sarebbero a quel punto scattati gli atti inquadrati come persecutori verso il genitore. Il padre, esausto, aveva così deciso di recarsi al locale Commissariato manfredo confidando probabilmente che ciò sarebbe bastato. E invece i comportamenti negativi sarebbero proseguiti anche con azioni singolari: come comperare merce varia attraverso siti di commercio on line usando nome e indirizzo del padre. Il pregresso ammonimento a quel punto non solo ha comportato l’arresto con procedimento penale innescatosi d’ufficio; ma le nuove norme hanno consentito di procedere con la cosiddetta flagranza differita.