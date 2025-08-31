Arrestato a Marina. Fuga da paura in auto, anche sul marciapiedi

Un fatto molto grave. Del resto, come ha sottolineato lo stesso pm Lucrezia Ciriello in aula ieri mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà nella sua richiesta di convalida dell’arresto, si è trattato di un’azione caratterizzata da elevata pericolosità nei confronti delle persone che si trovavano sia sulla strada che lungo i marciapiedi della località rivierasca. Sì, perché l’uomo - un operaio ravennate di 40 anni - venerdì notte a Marina di Ravenna durante la fuga dalla polizia, non ha esitato nemmeno a salire a tutto gas sui marciapiedi. Alla fine è stato arrestato per resistenza.

Dovrà rispondere anche di guida in stato di ebrezza: il rifiuto di sottoporsi all’alcol test - come il 40enne ha fatto - equivale per la legge ad ammettere la massima alterazione alcolemica; dunque si applicano le sanzioni più gravi: quelle previste per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 e cioè oltre tre volte quello consentito (0,50) per mettersi al volante. Del resto secondo il verbale di polizia citato dal pm, l’odore di alcol che emanava, era inequivocabile. E sembra essere stato proprio il timore di farsi pizzicare al termine di una serata alcolica, la molla che ha fatto scattare la stravagante idea di non fermarsi a un controllo della polizia. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il 40enne non ha esitato a riprodursi in manovre davvero pericolose e perfino a salire sui marciapiedi per evitare le Volanti. Alla fine la corsa si è esaurita di botto contro un paletto e lui è stato dichiarato in arresto. Ieri mattina in aula il 40enne - difeso dall’avvocato Francesco Manetti sostituito dal collega Nicola Laghi - ha in buona sostanza confermato l’accaduto e ha spiegato di avere cercato di allontanarsi dagli agenti per timore. A suo carico esiste un precedente di polizia di diversi anni fa sempre per guida in stato di ebbrezza.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma un paio di volte la settimana in attesa del processo.