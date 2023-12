Arrestato con 35 dosi di cocaina

Tutto è partito dal controllo di un’auto senza assicurazione ed è finito con l’arresto per droga di un 38enne di origine tunisina, Ahmed Abssi. Venerdì sera la polizia locale in particolare gli ha sequestrato 35 dosi da mezzo grammo l’una di cocaina oltre a 200 euro in contanti. Le verifiche degli agenti sono scattate verso le 18 su via Candiano su una Opel in sosta risultata poi senza copertura assicurativa, in quanto scaduta nel luglio scorso, e senza revisione, scaduta a maggio 2022. Al volante c’era un 54enne ravennate e, al suo fianco, il 38enne in seguito arrestato.

I due sono stati accompagnati al comando di piazza Mameli per ulteriori accertamenti sul veicolo, risultato intestato a una carrozzeria di Prato. A quel punto sul tunisino sono emersi alcuni precedenti di polizia per stupefacenti. La successiva perquisizione ha portato al sequestro della droga. Ai due uomini sono anche stati trovati in totale tre codici fiscali appartenenti ad altre persone e per i quali è scattato il sequestro nell’ambito di un separato fascicolo aperto per l’ipotesi di ricettazione. Ulteriori guai per porto abusivo di arma bianca, sono arrivati quando nel veicolo è stato rinvenuto un coltello.

Il pm di turno Angela Scorza ha quindi disposto che il tunisino venisse sistemato in una cella di sicurezza in attesa di comparire, ieri mattina, davanti al giudice Antonella Guidomei e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. In aula il 38enne, difeso dall’avvocato Massimo Pleiadi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi per lui è scattato il divieto di dimora sul territorio provinciale in attesa dell’udienza fissata per metà gennaio. In quanto all’auto, è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata a un garage in quanto senza assicurazione.

Il codice della Strada prevede che che si mette alla guida di una auto senza assicurazione, debba essere sanzionato in via amministrativa con una multa che va 866 a 3.464 euro e subisca la decurtazione di 5 punti dalla patente. È inoltre previsto appunto il sequestro del mezzo sino a quando non verrà sottoscritto un nuovo contratto di assicurazione. E, in ultima ipotesi, la confisca dell’auto qualora si decidesse di non pagare la multa e i relativi oneri di trasporto e custodia.