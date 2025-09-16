Arrestato con 4.300 euro falsi e quasi un etto di hashish in casa

In casa, oltre a 93 grammi di hashish, aveva ben 86 banconote false da 50 euro l’una per un totale di 4.300 euro. Per questo motivo domenica notte a Santa Maria in Fabriago i carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo hanno arrestato un 21enne del posto finora incensurato. Il giovane è stato inoltre denunciato a piede libero per un paio di coltelli che aveva portato fuori dalla propria abitazione.

Le verifiche dell’Arma sono scattate quando verso le 22.30 i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno compiuto i primi accertamenti sul 21enne mentre, a bordo della sua auto, si trovava fuori da un’azienda lughese in una zona di scarsa illuminazione.

Il giovane ha da subito iniziato a manifestare un certo nervosismo non riuscendo a giustificare la sua presenza in quel posto. Ecco che allora sono scattati ulteriori approfondimenti sulla vettura. E poco dopo è stato trovato un pezzo di hashish da circa mezzo grammo avvolto nella stagnola e sistemato nel cruscotto dentro alla custodia degli auricolari. Nel bagagliaio poco dopo sono poi stati trovati due coltelli da cucina lunghi 22 centimetri e con 11 centimetri di lama. A quel punto la perquisizione si è allora estesa anche al domicilio del giovane nel quale abita pure una sua familiare.

Nella stanza da letto del 21enne, più precisamente dentro al comodino, è stato trovato il resto dell’hashish sequestrato oltre a una bilancina digitale, a materiale di solito usato per confezionare le dosi, a una fialetta di testosterone e alle banconote false delle quali 60 erano ancora nella loro confezione.

Il ragazzo ha allora in buona sostanza riferito ai militari che la droga era solo per uso personale e che le banconote le utilizzava solo per girare video musicali; in quanto ai coltelli, li aveva portati fuori casa a suo dire perché va a pesca. Infine in quanto al testosterone, lo aveva trovato sul web. Giustificazioni che non sembrano avere sortito alcun effetto. Anzi, il quadro complessivo ha spinto gli inquirenti a dichiarare il 21enne in arresto. Il pm di turno Stefano Stargiotti ha poi deciso per la misura pre-cautelare dei domiciliari.

Nella tarda mattinata di ieri il ragazzo, difeso dall’avvocato Cristina Bernardo, è comparso in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Simona Bandini. Il giudice, come chiesto dalla procura, ha convalidato l’arresto applicando al 21enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza quotidiana in attesa del processo.