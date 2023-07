Arrestato con 50 grammi di cocaina Malore prima di andare in carcere

Trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, prima dell’udienza di convalida dell’arresto ha avvertito un malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti, dato che nel 2018 era già stato vittima di un infarto. Solo successivamente è stato possibile applicargli la misura della custodia in carcere disposta dal giudice Antonella Guidomei. L’uomo, un 47enne tunisino, è stato fermato nel pomeriggio di venerdì scorso nella frazione di Carraie e alla vista dei militari è apparso da subito nervoso, tanto da aver tentato di allontanarsi cercando di spingerli via e strattonarli. Addosso gli sono state trovate sei bustine termosaldate con dosi di cocaina (3,5 grammi), mentre nel suo cellulare sono stati individuati alcuni messaggi dietro i quali potevano celarsi accordi per l’acquisto di stupefacente. Così i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione al suo domicilio. Qui sono stati trovati altri 44 grammi di cocaina, un totale di 1350 euro ritenuti probabile provento di spaccio, nonché 230 euro falsi. Portato sabato mattina in tribunale, l’uomo ha avvertito un malore ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti, in ragione di pregressi problemi di salute, e qui piantonato in stato di arresto prima di essere portato in carcere. Difeso dall’avvocato Luca Donelli, ieri sostituito dall’avvocato Giacomo Scudellari, il 47enne è comparso ieri mattina per l’interrogatorio di garanzia, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Rigettata la richiesta dei domiciliari.