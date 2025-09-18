Arrestato con cocaina e hashish. Usciva dalla casa di un pregiudicato che sconta un tentato omicidio

Un arresto che apre più di uno squarcio sul mondo dello spaccio e sulle frequentazioni della criminalità locale. È quanto accaduto a Ravenna, dove la polizia ha fermato e arrestato in flagranza Claudio C., 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. L’uomo è stato bloccato in via Patuelli dagli agenti delle Volanti, che da tempo lo tenevano sotto osservazione.

La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di 24 grammi di hashish e 13 di cocaina, insieme a banconote di piccolo taglio per un totale di 175 euro, ritenuti provento di spaccio. La particolarità del caso, sottolineata dalla Questura, è che l’uomo fosse appena uscito dall’abitazione di un 33enne rumeno, anch’egli pregiudicato, che sta scontando una condanna a sette anni in regime di detenzione domiciliare per il tentato omicidio avvenuto nel maggio 2018 in via Aquileia, quando con altri due connazionali aggredì un giovane ivoriano intervenuto in difesa della fidanzata. Lo stesso rumeno era già stato arrestato a luglio di quest’anno per evasione dai domiciliari, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

All’interno della casa, oltre al padrone di casa e a due donne – una delle quali residente nello stesso stabile – la polizia ha trovato inequivocabili segni del consumo di sostanze stupefacenti. Non solo: è stato rinvenuto un borsello – con dentro un po’ di stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi – del quale si è attribuito il possesso l’italiano.

Quest’ultimo ha dichiarato che si trovava lì per affidare al rumeno la propria auto da riparare, ma nel borsello con la droga c’erano anche le chiavi del veicolo, dettaglio che ha reso la sua versione poco credibile. Ieri mattina il giudice Piervittorio Farinella ha disposto nei confronti del 50enne, difeso dall’avvocato Sara Scarpellini, la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana. Intanto proseguono gli accertamenti sia sul ruolo del cinquantenne nello spaccio cittadino, sia sui contatti con il pregiudicato rumeno, che rischia di essere segnalato come assuntore di droga.

Lorenzo Priviato